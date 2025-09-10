Foto: Reprodução dc/Adobe Stock

Falta de engenheiros ameaça obras em Minas

A escassez de engenheiros em Minas e no Brasil preocupa o setor da construção civil e já acende sinais de alerta para um possível apagão de mão de obra especializada. Estimativa da Confederação Nacional da Indústria (CNI) aponta déficit de 75 mil engenheiros no País em 2025, com maior demanda em infraestrutura, energia, indústria, mineração e tecnologia. Nesse cenário, dados do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas reforçam o problema: 39% dos empregadores da construção civil declararam ter “muita dificuldade” em contratar trabalhadores qualificados. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

https://diariodocomercio.com.br/negocios/escassez-engenheiros-minas-brasil-2025/

500 escolas de Minas com saneamento deficiente

Um levantamento sobre a infraestrutura escolar em Minas Gerais revela um cenário crítico: mais de 500 escolas estaduais não possuem água tratada ou rede de esgoto adequada. Segundo o Diagnóstico de Infraestrutura Escolar de 2024, obtido via Lei de Acesso à Informação, das 3.954 escolas da rede estadual, 557 não têm água própria para consumo e 517 utilizam fossas rudimentares, como negras, absorventes ou secas, que não estão previstas no Plano Nacional de Saneamento Básico. (Jornal Classivale)

https://jornalclassivale.com.br/noticia/4753/mais-de-500-escolas-estaduais-de-mg-nao-tem-agua-e-esgoto-tratados

Coimbra recebe Circuito de Motocross

Coimbra se prepara para receber a 7ª etapa do Circuito Mineiro de Motocross, que acontece nos dias 13 e 14 de setembro, na Vila da Reta. A competição promete reunir pilotos de várias categorias e distribuir R$ 15 mil em premiações. No sábado, os treinos começam às 14 horas e as provas estão marcadas para as 16 horas, com destaque para as categorias local, iniciante nacional e iniciante importada. A realização da etapa é da Prefeitura de Coimbra em parceria com a Câmara Municipal e o Circuito Mineiro de Motocross, e a organização é do Motoclube de Coimbra. (Folha da Mata – Viçosa)

https://folhadamata-br.diariomineiro.net/coimbra-recebe-etapa-do-circuito-mineiro-de-motocross

Ituiutaba muda feriados

A Prefeitura de Ituiutaba oficializou neste mês a mudança no calendário de feriados municipais. A medida, aprovada pela Câmara e sancionada pela prefeita Leandra Guedes, retira o dia 19 de março, dedicado a São José, da condição de feriado e o transforma em ponto facultativo. Em contrapartida, estabelece o dia 16 de setembro, em homenagem a São Cornélio e São Cipriano, santos celebrados na data de fundação do município, como feriado oficial. (Gazeta do Pontal)

https://gazetadopontal.com.br/prefeitura-de-ituiutaba-sanciona-lei-que-define-feriado-em-16-de-setembro/

ALMG pede melhorias para os Correios

Foi enviado pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), no último dia 28 de agosto, o Requerimento 11.162/2025, que pede providências à ECT para melhorias na unidade de atendimento da agência dos Correios em Itatiaiuçu. O requerimento, que tramitava desde abril deste ano, foi aprovado e o ofício foi enviado ao presidente da empresa. A proposta, aprovada pela Comissão de Participação Popular, solicita a ampliação do número de atendentes e dos horários de funcionamento da agência, considerando o crescimento populacional do município e o aumento na demanda pelos serviços postais. (Folha do Povo)

https://www.folhapovoitatiaiucu.com/almg-solicita-melhorias-para-os-correios-de-itatiaiucu

IF anuncia cursos para Itajubá

O Instituto Federal do Sul de Minas Gerais (IF Sul de Minas) divulgou os primeiros cursos que serão oferecidos no futuro Campus Itajubá: técnico em Administração e técnico em Informática. A escolha dos cursos, que terão início assim que a construção for finalizada, foi resultado de uma extensa consulta à comunidade da cidade. Segundo o professor Carlos Henrique Rodrigues Reinato, coordenador do grupo de trabalho responsável pelo estudo técnico, o foco será a modalidade integrada, que combina o ensino médio com a formação técnica. No entanto, há a possibilidade de turmas na modalidade subsequente. (Serra da Mantiqueira News)

https://www.serradamantiqueiranews.com/if-sul-de-minas-define-primeiros-cursos-do-futuro-campus-itajuba