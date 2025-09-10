FAEMG SENAR | Divulgação

Após uma eleição histórica, com a participação de mais de 300 presidentes de Sindicatos dos Produtores Rurais (SPRs), Antônio de Salvo foi reeleito para o mandato 2025-2029. A chapa única Nova Faemg recebeu 98% dos 331 votos apurados, reforçando a confiança dos SPRs na atuação da diretoria e consolidando um trabalho baseado no compromisso com o produtor rural mineiro.

“Uma eleição espetacular, mostrando que o nosso setor está unido. Este é um momento decisivo para Minas e o Brasil. O setor produtivo da agropecuária mineira precisa mostrar a sua força. Isso foi feito aqui hoje, com a participação de 331 Sindicatos Rurais de diferentes regiões de Minas votando em Belo Horizonte. É um referendo muito positivo, mostrando que o Sistema Faemg Senar está no caminho certo. O compromisso da nova diretoria é continuar defendendo o produtor rural, para que tenhamos dias melhores e sejamos respeitados”, destacou Antônio de Salvo.

A nova diretoria dará continuidade ao trabalho iniciado em 2022, marcado por maior aproximação com o interior do Estado, com ações arrojadas e inovadoras, que resultaram em importantes conquistas para o produtor rural. Os vice-presidentes executivos de Finanças e Secretaria, Renato Laguardia e Ebinho Bernardes, permanecem nos cargos.

Composição da diretoria Faemg 2025-2029

Presidente: Antônio de Salvo

Vice-presidentes:

André Nunes - Carlos Chagas

Arnaldo Bottrel - Varginha

Astério Itabaiana - Januária

Constantino Neto - Abaeté (2º vice-presidente de Finanças)

Ebinho Bernardes – 1º vice-presidente secretário

Elder Maia dos Reis - Passos

Ernane Alves Ribeiro - Rubim

José Alfredo Quintão Furtado - Rio Pomba

José Éder - Pitangui

Frank Barroso - Sabinópolis

Olivier Campos - Lima Duarte

Osny Zago - Sacramento

Patrick Brauner - Bom Despacho (2º vice-presidente secretário)

Renata Guimarães Teixeira Borges - Lagoa Grande

Renato Laguardia – 1º vice-presidente de Finanças

Rodolfo Molinari da Costa - São Gotardo

Rodrigo Viana Lorentz - Teófilo Otoni

Thiago Soares Fonseca - Uberlândia

Vinícius José Rios Rodrigues - Uberaba

Suplentes da diretoria:

José Eustáquio Vilaça de Oliveira - Carmo do Cajuru

Antônio Jerfesson - Jacinto

Cleides Queiroz de Melo Júnior - Patos de Minas

Edberto José Zanon Rezende - Governador Valadares

Alexandre Aguiar Rocha - Montes Claros

Marcos Antônio Salvador de Barros - Santa Rita do Sapucaí

Emeson Ramalho dos Santos - Padre Paraíso

Hemerson Bovi - Monte Carmelo

Luiz Eduardo Pereira de Castro - Três Corações

José Dirino Arruda - Martinho Campos

Júlio Maria Hybner Guimarães - Lajinha

Luiz Eduardo Brant de Carvalho Neto - Prata

Altomirando Viegas - Muriaé

José Eduardo Nunes de Souza - Alterosa

Márcio Eugênio Leite de Castro - Oliveira

Henrique Rezende Pacheco - Boa Esperança

Felipe Alves da Silva - São João de Manhuaçu

Ricardo Rodrigues de Almeida - Unaí

Rodrigo Nogueira Ferreira - Sete Lagoas

Wandir Monteiro Silveira - Arinos

Conselho Fiscal – Titulares:

Leodito Faria - Urucuia

Domingos Frederico - Juiz de Fora

Marion Gomes - Mar de Espanha

Conselho Fiscal – Suplentes:

Carlos Eugênio Lana - Conselheiro Lafaiete

Rosivane de Andrade - Passa Tempo

Antonio Teodoro Dutra - Manhuaçu