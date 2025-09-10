FAEMG SENAR | Divulgação
Após uma eleição histórica, com a participação de mais de 300 presidentes de Sindicatos dos Produtores Rurais (SPRs), Antônio de Salvo foi reeleito para o mandato 2025-2029. A chapa única Nova Faemg recebeu 98% dos 331 votos apurados, reforçando a confiança dos SPRs na atuação da diretoria e consolidando um trabalho baseado no compromisso com o produtor rural mineiro.
“Uma eleição espetacular, mostrando que o nosso setor está unido. Este é um momento decisivo para Minas e o Brasil. O setor produtivo da agropecuária mineira precisa mostrar a sua força. Isso foi feito aqui hoje, com a participação de 331 Sindicatos Rurais de diferentes regiões de Minas votando em Belo Horizonte. É um referendo muito positivo, mostrando que o Sistema Faemg Senar está no caminho certo. O compromisso da nova diretoria é continuar defendendo o produtor rural, para que tenhamos dias melhores e sejamos respeitados”, destacou Antônio de Salvo.
A nova diretoria dará continuidade ao trabalho iniciado em 2022, marcado por maior aproximação com o interior do Estado, com ações arrojadas e inovadoras, que resultaram em importantes conquistas para o produtor rural. Os vice-presidentes executivos de Finanças e Secretaria, Renato Laguardia e Ebinho Bernardes, permanecem nos cargos.
Composição da diretoria Faemg 2025-2029
Presidente: Antônio de Salvo
Vice-presidentes:
André Nunes - Carlos Chagas
Arnaldo Bottrel - Varginha
Astério Itabaiana - Januária
Constantino Neto - Abaeté (2º vice-presidente de Finanças)
Ebinho Bernardes – 1º vice-presidente secretário
Elder Maia dos Reis - Passos
Ernane Alves Ribeiro - Rubim
José Alfredo Quintão Furtado - Rio Pomba
José Éder - Pitangui
Frank Barroso - Sabinópolis
Olivier Campos - Lima Duarte
Osny Zago - Sacramento
Patrick Brauner - Bom Despacho (2º vice-presidente secretário)
Renata Guimarães Teixeira Borges - Lagoa Grande
Renato Laguardia – 1º vice-presidente de Finanças
Rodolfo Molinari da Costa - São Gotardo
Rodrigo Viana Lorentz - Teófilo Otoni
Thiago Soares Fonseca - Uberlândia
Vinícius José Rios Rodrigues - Uberaba
Suplentes da diretoria:
José Eustáquio Vilaça de Oliveira - Carmo do Cajuru
Antônio Jerfesson - Jacinto
Cleides Queiroz de Melo Júnior - Patos de Minas
Edberto José Zanon Rezende - Governador Valadares
Alexandre Aguiar Rocha - Montes Claros
Marcos Antônio Salvador de Barros - Santa Rita do Sapucaí
Emeson Ramalho dos Santos - Padre Paraíso
Hemerson Bovi - Monte Carmelo
Luiz Eduardo Pereira de Castro - Três Corações
José Dirino Arruda - Martinho Campos
Júlio Maria Hybner Guimarães - Lajinha
Luiz Eduardo Brant de Carvalho Neto - Prata
Altomirando Viegas - Muriaé
José Eduardo Nunes de Souza - Alterosa
Márcio Eugênio Leite de Castro - Oliveira
Henrique Rezende Pacheco - Boa Esperança
Felipe Alves da Silva - São João de Manhuaçu
Ricardo Rodrigues de Almeida - Unaí
Rodrigo Nogueira Ferreira - Sete Lagoas
Wandir Monteiro Silveira - Arinos
Conselho Fiscal – Titulares:
Leodito Faria - Urucuia
Domingos Frederico - Juiz de Fora
Marion Gomes - Mar de Espanha
Conselho Fiscal – Suplentes:
Carlos Eugênio Lana - Conselheiro Lafaiete
Rosivane de Andrade - Passa Tempo
Antonio Teodoro Dutra - Manhuaçu