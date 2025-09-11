Foto: Reprodução/RI

Café coloca Varginha na liderança

Varginha consolida sua liderança na economia mineira ao movimentar mais de US$ 2 bilhões em exportações em 2025, mantendo a dianteira entre os municípios do estado de Minas Gerais. Esse desempenho robusto não apenas reforça a importância da cidade no cenário econômico regional e no mercado internacional. A consistência no volume exportado posiciona Varginha como um polo comercial vital para a balança comercial mineira e nacional. Em segundo lugar no ranking estadual, destaca-se Guaxupé, que também tem o café como seu carro-chefe (O Debate – Varginha)

Caeté pode cobrar taxa de caminhões

A Prefeitura de Caeté apresentou um projeto de lei que prevê a cobrança de uma taxa por veículo de carga, sempre que entrar ou cruzar o perímetro urbano do município. Caso o projeto de lei seja aprovado, motoristas deverão arcar com o valor de aproximadamente R$40,00 para cada passagem ou entrada no perímetro da cidade. O prefeito Alberto Pires diz que a medida é necessária e proporcional, uma vez que o grande fluxo de caminhões na área urbana da cidade está causando “diversos impactos negativos”. (Opinião – Caeté)

Dream Store da Disney em BH

Vivenciar a magia dos produtos licenciados da Disney sem precisar viajar para o exterior. Isso já é possível em Belo Horizonte. A Dream Store, loja de produtos licenciados da Disney, acaba de inaugurar sua primeira unidade em Minas Gerais, no Botânico Shopping no Belvedere. O projeto que teve aporte de mais de R$ 5 milhões encantou os convidados que estavam presentes na inauguração da loja na última quarta-feira (9) com a diversidade de produtos com mais de 15 mil itens, entre licenciados da Disney, Warner, Universal e outras grandes marcas, além de produtos exclusivos e coleções especiais desenvolvidos pela própria Dream Store. (Cidade Conecta – NovaLima)

Faculdade de Uberlândia oferta serviços

O Centro Universitário do Triângulo (Unitri) está ofertando diversos serviços à comunidade por meio dos estágios dos cursos da instituição. Os serviços são disponibilizados mediante agendamento e são realizados por alunos e professores. Os atendimentos incluem áreas da Psicologia Aplicada, Nutrição, Fisioterapia, Odontologia, Medicina Veterinária e assistência jurídica. Confira abaixo mais detalhes e como agendar os atendimentos. (Diário de Uberlândia)

Fórum de Manhuaçu recebe estudantes

Vinte e sete alunos do 4º ano do ensino fundamental do Centro Educacional Faculdade do Saber, de Manhuaçu, na Zona da Mata, participaram, no dia 5/9, do programa institucional “Conhecendo o Judiciário”, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG). As crianças conheceram o Fórum Desembargador Alonso Starling, na Avenida Centenário, no Bairro Bom Pastor. Na visita orientada, os estudantes assistiram a vídeos sobre o funcionamento do Poder Judiciário e conheceram o prédio, os serviços auxiliares da Direção do Foro da Comarca e as unidades jurisdicionais. (Diário de Caratinga)

Barragem de rejeitos é vistoriada

O Ministério Público de Minas Gerais, a Gerência de Gestão de Barragens da Fundação Estadual do Meio Ambiente, a Polícia Militar de Meio Ambiente e a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil conduziram na quarta, 10, vistoria em barragens de mineração da empresa Serra da Fortaleza Mineração e Metalurgia, em Fortaleza de Minas. A diligência monitora estrutura de contenção de rejeitos mantida em descumprimento da Lei Estadual nº 23.291/2019, conhecida como "Lei Mar de Lama Nunca Mais". A empresa mantém uma barragem desativada com 11 alteamentos construídos pelo método a montante, cuja descaracterização deveria ter sido concluída até 25 de fevereiro de 2022. (Observo – Passos)

Faculdade vai indenizar aluna em Divinópolis

A Faculdade Pitágoras/Anhanguera de Divinópolis foi condenada pela Justiça ao pagamento de indenização por danos morais a uma aluna do curso de Psicologia, em processo que teve origem em 2018. Na época, a estudante, que estava no 9º período, solicitou a antecipação de disciplinas para o 10º período, mas o pedido foi negado pela direção da instituição. Conforme gravação feita pela própria aluna, a justificativa apresentada foi de que havia um suposto “risco de inadimplemento futuro”, caso ela concluísse o curso antes de quitar todas as mensalidades. (Portal G37 – Divinópolis)

