O ambiente empresarial de Montes Claros terá uma agenda especial nesta quinta-feira, 11 de setembro, com a presença de CEOs e executivos das principais indústrias instaladas no Polo Farmacêutico local, além de autoridades nacionais e estaduais. Eles se reúnem para a cerimônia de posse da nova diretoria do Sindicato Intermunicipal das Indústrias Químicas e Farmacêuticas de Montes Claros (QUIFARMO), gestão 2025–2028.

A solenidade acontece a partir das 14h no Centro de Eventos da Novo Nordisk, onde assumem a presidência Walker Lahmann (Eurofarma) e a vice-presidência Robison Morais (Novo Nordisk). O evento é restrito a convidados e imprensa e contará com a presença de nomes de destaque do setor, como o presidente da FIEMG, Flávio Roscoe, diretores da ANVISA, dirigentes da ABIFINA, do Ministério da Saúde e do governo de Minas, entre outros.

Medalha Marcos Luiz dos Mares Guia

A posse da nova diretoria também marca o lançamento de uma importante iniciativa: a criação da Medalha Marcos Luiz dos Mares Guia, comenda destinada a reconhecer personalidades que se destacam por suas contribuições ao desenvolvimento da ciência e da indústria farmacêutica no Brasil.

O nome da honraria presta tributo a Marcos Luiz dos Mares Guia (1935–2002), médico, professor da UFMG e pesquisador de referência internacional nas áreas de bioquímica e biotecnologia. Ele foi o fundador da Biobrás (atual Novo Nordisk), empresa que se tornou referência mundial ao desenvolver a insulina humana recombinante, colocando o Brasil em posição de liderança global nessa tecnologia.

Ao longo de sua carreira, Mares Guia teve papel fundamental na estruturação da ciência nacional: foi presidente do CNPq, idealizador da FAPEMIG, membro da Academia Brasileira de Ciências e recebeu distinções como a Medalha da Inconfidência e a Ordem Nacional do Mérito Científico – Grã-Cruz, entre outras honrarias.

Segundo o presidente do QUIFARMO, Walker Lahmann, “o legado do homenageado une ciência, inovação e empreendedorismo, inspirando novas gerações. A medalha que leva seu nome celebra esse legado e reconhece aqueles que contribuem para o fortalecimento do setor farmacêutico e para o avanço da ciência no Brasil”.