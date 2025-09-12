Foto: Reprodução PAEF

COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Pouso Alegre recebe investimentos

Pouso Alegre vai receber um novo centro de distribuição de peças com investimento de R$ 93 milhões. O empreendimento terá 20 mil metros quadrados e promete ampliar a capacidade logística da região, além de gerar empregos e impulsionar a economia local. A operação vai funcionar no modelo full service, em que o operador logístico é responsável tanto pela infraestrutura predial quanto pela movimentação de materiais. O formato busca aproximar consumidores e fornecedores, garantindo mais rapidez, precisão e eficiência nas entregas. (Pouso Alegre em Foco)

https://pousoalegreemfoco.com.br/noticia/2592/novo-centro-de-distribuicao-r-93-milhoes

Araxá quer atrair cassinos

Com a aprovação de um projeto de lei no final de agosto, o município se antecipa à regulamentação federal para receber cassinos integrados a grandes empreendimentos turísticos. A medida, que reconhece o potencial econômico da região, posiciona a cidade como uma das primeiras no país a se preparar para esse tipo de investimento de alto padrão. A proposta abre caminho para empreendimentos que podem impulsionar o turismo, criar centenas de empregos diretos e indiretos e fortalecer a arrecadação municipal. (Clarin Net – Araxá)

https://clarim.net.br/araxa-se-posiciona-para-atrair-cassinos-e-novos-investidores/

Patos realiza Festival Marreco

O Festival Marreco chega à sua 13ª edição em Patos de Minas. Criado em 2008, o evento consolidou-se como referência na promoção da música independente e da economia criativa no interior de Minas Gerais, já tendo beneficiado mais de 500 artistas e reunido um público superior a 50 mil pessoas em suas edições anteriores. Nesta edição, o público vai encontrar sete atrações musicais, feira criativa com artesãos e produtores locais, exposições de artes visuais, intervenções urbanas e uma série de ações sustentáveis. (Folha Patense)

https://www.folhapatense.com.br/maior-evento-de-musica-autoral-do-alto-paranaiba-festival-marreco-celebra-17-anos-com-programacao-gratuita

TRE cassa vereadores de Mesquita

Na sessão de julgamento de quarta-feira, 10, o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, por cinco votos a um, reformou a decisão do juízo da 176ª Zona Eleitoral e reconheceu a fraude à cota de gênero, praticada pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB) de Mesquita, nas eleições para vereador de 2024. Com a decisão, foram cassados os dois vereadores eleitos pela agremiação, Valder Dias Duarte e Antônio Carlos Moura Costa, e declarada inelegível a candidata fictícia, Lucimar Alves da Silva Oliveira, por oito anos. (Diário do Aço)

https://www.diariodoaco.com.br/noticia/0127504-tremg-cassa-vereadores-de-mesquita-por-fraude-a-cota-de-genero

Hospital reaberto em Teófilo Otoni

O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais desempenhou papel decisivo para a abertura do Hospital Regional de Teófilo Otoni, que beneficiará mais de 1,5 milhão de cidadãos da macrorregião Nordeste de Minas. A solução foi viabilizada pela Mesa de Conciliação e Prevenção de Conflitos do Tribunal, em iniciativa inédita na área da saúde. O coordenador das Mesas de Conciliação foi o conselheiro-vice-presidente do TCEMG, Agostinho Patrus. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

https://diariotribuna.com.br/?p=31155

Servidora condenada em Santos Dumont

Alexandra Aparecida da Costa, ex-servidora da Câmara Municipal de Santos Dumont, terá que ressarcir o montante desviado da Casa Legislativa no período entre 2018 e 2022. Ela foi responsabilizada por desviar recursos financeiros públicos para fins particulares, por meio de fraude na documentação contábil. Além disso, a ex-servidora está proibida de exercer funções públicas durante cinco anos. A confissão, feita em juízo, ajudou a basear a decisão. Segundo a auditoria da Corte de Contas, os desvios somaram R$ 147,7 mil. (Portal 14B – Santos Dumont)

https://portal14b.com.br/Publicacao.aspx?id=616548

Águas de Valadares amplia captação

A Águas de Valadares colocou em operação, nesta semana, novas bombas anfíbias no Rio Doce. Com a ativação dos equipamentos, o município passa a contar com quatro unidades em funcionamento, o que amplia a capacidade de captação de água tanto em períodos de estiagem quanto durante as chuvas. As bombas anfíbias são flutuantes e leves, podendo ser posicionadas em locais mais distantes da margem e em pontos mais profundos do rio. Essa flexibilidade permite que a concessionária busque áreas com maior disponibilidade de água para captação, garantindo maior estabilidade na operação. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

https://drd.com.br/aguas-de-valadares-amplia-captacao-com-novas-bombas-anfibias-no-rio-doce/