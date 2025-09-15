FAEMG SENAR | Divulgação

Raul Soares sediou o primeiro curso piloto do Treinamento do Trabalhador na Cultura do Cacau/Implantação Convencional, promovido pelo Sistema Faemg Senar, em parceria com o Sindicato dos Produtores Rurais do município e a prefeitura. O treinamento, realizado ao longo de três dias, combinou atividades teóricas e práticas voltadas à profissionalização e ao fortalecimento da cacauicultura na região.

O analista de Formação Profissional Rural do Sistema Faemg Senar, Alexandre Martins, acompanhou a capacitação e explicou que o curso ofereceu uma visão completa do processo produtivo: desde o planejamento da área, análise de solo, escolha de variedades e preparo de mudas, até os tratos culturais, controle fitossanitário, podas e etapas de pós-colheita.

“O curso mostra o caminho para que o produtor consiga instalar e conduzir a lavoura de forma eficiente. A etapa de pós-colheita foi bastante destacada, porque não adianta ter um fruto de qualidade e perder suas características no processamento final”, ressaltou Alexandre Martins.