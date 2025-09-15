Foto: Reprodução Adobe Stock / BanjongseaL / DC

Valor da produção agrícola cresce em Minas

O agronegócio de Minas Gerais segue pujante e se destaca no País. Em 2024, o Valor Bruto da Produção (VBP) dos itens investigados pela Produção Agrícola Municipal (PAM) em Minas Gerais chegou a R$ 86,6 bilhões, um aumento de 6,9% frente a 2023. Já no País, conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o valor de produção das principais culturas agrícolas caiu 3,9% frente a 2023 e alcançou R$ 783,2 bilhões. Com o resultado positivo, Minas Gerais passou a responder por 11,1% do VBP nacional, índice maior que os 9,9% registrados no ano anterior. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

Justiça suspende eleição na Câmara

A Justiça de Coronel Fabriciano suspendeu a eleição da mesa diretora da Câmara Municipal, que estava convocada para sexta-feira, 12. A decisão liminar foi proferida pelo juiz Mauro Lucas da Silva, da Vara de Fazenda Pública, após mandado de segurança impetrado pelos vereadores Cristiano Do Cais e Canidia. Os impetrantes alegaram que a convocação feita pelo presidente da Casa, Luciano Lugão, no último dia 5, foi excessivamente antecipada, já que a disputa era referente ao biênio 2027/2028. Segundo a ação, a marcação com 16 meses de antecedência configuraria abuso de poder e afronta aos princípios da razoabilidade e da democracia. (Vox 97 – Coronel Fabriciano)

Celebrai reúne multidão em Lafaiete

Na noite de sábado, dia 13 de setembro, Conselheiro Lafaiete foi palco do Celebrai 2025, evento que movimentou a cidade com música, espiritualidade e emoção. Promovido pela Prefeitura Municipal, sob a gestão do prefeito Leandro Chagas, o encontro gospel reuniu milhares de fiéis na Praça da Rodoviária e se consolidou como uma das maiores celebrações religiosas da região. O destaque da programação foi a apresentação da cantora Maria Marçal, considerada uma das maiores revelações da música gospel nacional. (Jornal Correio da Cidade)

Mineradora paga R$ 42 milhões de danos

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), o Ministério Público Federal (MPF) e o Estado de Minas Gerais firmaram um acordo com a Mineradora Jaguar Mining (Mineração Serras do Oeste Ltda.) que prevê obrigações de fazer e o pagamento de R$ 42 milhões em decorrência de danos causados pelo deslizamento de uma pilha de rejeitos de mineração, de 80 metros de altura, em Conceição do Pará. O colapso da Pilha de Disposição de Estéreis e Rejeito, da Mina Turmalina, ocorreu em 7 de dezembro de 2024 e atingiu a comunidade rural de Casquilho de Cima. (Portal MG News – Brumadinho)

Expominas Florestal será em Sete Lagoas

Sete Lagoas foi escolhida para sediar a ExpoMinas Florestal 2026, a maior feira da indústria florestal do país. O evento será realizado entre os dias 18 e 21 de maio de 2026, no Parque de Exposições JK, e promete movimentar o setor ao reunir empresas, produtores, investidores e profissionais de todo o Brasil e do exterior. A feira é uma realização do grupo Malinovski, com o apoio da Prefeitura de Sete Lagoas e do Sindicato dos Produtores Rurais, além da parceria institucional da Associação Mineira da Indústria Florestal (AMIF) e da Sociedade de Investigações Florestais (SIF). (Sete Dias – Sete Lagoas)

Santa Casa reforma Pronto Socorro

A Santa Casa Montes Claros apresentou a reforma do Pronto Socorro Padre Janjão, que passou por uma ampla obra de modernização e humanização. A solenidade contou com a presença de autoridades, imprensa, profissionais da saúde e convidados, marcando mais um avanço na assistência hospitalar oferecida à população da macrorregião Norte de Minas. Segundo o superintendente da Santa Casa, Maurício Sérgio Sousa e Silva, o novo espaço reforça a missão da instituição de oferecer atendimento cada vez mais humanizado e acolhedor. (Novo Jornal de Notícias – Montes Claros)

Janaúba avança na garantia de água

A Prefeitura de Janaúba, em parceria com os Governos Estadual e Federal, está promovendo a melhoria da qualidade de vida dos moradores de comunidades rurais através do Programa Água Doce (PAD). A iniciativa visa proporcionar acesso digno à água de qualidade, um passo fundamental para o desenvolvimento e bem-estar dessas regiões. Neste mês de maio, uma análise técnica aprofundada foi realizada no distrito de Quem Quem e nas comunidades de Boi Velhaco, Nova Esperança, Mandassaia e Tracbel. (Serra Geral News)

