Foto: Reprodução DA

COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Pedágio na 381 começa dia 27

Os pedágios instalados na BR-381 em Caeté, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e em João Monlevade, no Médio Piracicaba, devem começar a ser cobrados a partir de 0h do dia 27 de setembro (sábado). A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) publicou no Diário Oficial da União (DOU), a deliberação Nº 339, que permite o início da tarifação nas duas praças. Conforme o documento oficial, “fica determinado que a Concessionária inicie a cobrança das tarifas de pedágio em 10 dias, contados da data de expedição deste ato autorizativo, observadas as regras de contagem previstas na cláusula 45.6 do Contrato de Concessão”. (Diário do Aço – Ipatinga)

https://www.diariodoaco.com.br/noticia/0127609-cobranca-de-pedagios-na-br381-deve-comecar-no-dia-27-de-setembro

Procon faz pesquisa em Caeté

O Procon Câmara realizou, na última quarta-feira, 3, pesquisa de preços dos principais itens que compõem a cesta básica, com o objetivo de orientar os consumidores sobre os preços praticados nos estabelecimentos do município, auxiliando-os na hora de escolher onde comprar. Entre os itens com maior oscilação de preços com valores entre R$ 26,90 e R$ 35,99 está o pacote de café de 500g; a caixinha de 1 litro de leite integral, variou entre R$ 4,28 e R$ 5,99; o pacote de arroz de 5 kg pode ser encontrado nas prateleiras por R$ 16,99 até R$ 34,50; e o feijão, de 1 quilo, está variando de R$ 3,69 até 8,48, por exemplo. O levantamento foi feito em 6 supermercados da cidade. (Opinião – Caeté)

https://www.opiniaocaete.com.br/pesquisa-do-procon-caete-aponta-variacao-de-precos-da-cesta-basica-em-supermercados-locais/

Viçosa debate tarifa zero

A Câmara de Viçosa realizará, nesta quarta, 17 de setembro, uma audiência pública para discutir a possibilidade da implantação da tarifa zero no transporte coletivo do município. O evento acontecerá no plenário da câmara, é aberto à população e será transmitido pelos canais oficiais da casa legislativa. O requerimento para a audiência foi protocolado pela vereadora Jamille Gomes e contará com a presença de especialistas em mobilidade urbana, representantes do Executivo, da empresa concessionária, estudantes e a sociedade civil. (Folha da Mata – Viçosa)

https://www.folhadamata.com.br/viabilidade-da-tarifa-zero-no-transporte-coletivo-do-municipio-sera-tema-de-audiencia-publica-na-camara

Poços recebe Festival Paralímpico

Neste sábado (20), Poços de Caldas recebe mais uma etapa do Festival Paralímpico 2025, evento nacional que acontece simultaneamente em diversas cidades brasileiras, destacando a força do paradesporto no país. A programação será realizada no Parque Esperança (antigo SESI). O Festival Paralímpico tem como objetivo promover a inclusão de crianças e adolescentes com deficiência, oferecendo a prática de diversas modalidades paralímpicas em um ambiente lúdico, educativo e acessível. Mais do que uma competição, a iniciativa busca reforçar a importância da inclusão social, da valorização do paradesporto e da conscientização sobre as potencialidades das pessoas com deficiência. (Jornal Mantiqueira – Poços de Caldas)

https://www.jornalmantiqueira.com.br/2025/09/16/pocos-de-caldas-recebe-neste-sabado-o-festival-paralimpico-2025/

Valadares tem projeto de recuperação

A Prefeitura de Governador Valadares detalhou nesta segunda-feira (15), como funcionará o Programa Recupera GV, criado pela Lei Complementar nº 341, de 4 de agosto de 2025, com o objetivo de possibilitar a regularização de créditos tributários vencidos até 31 de dezembro de 2024. A medida abrange impostos como IPTU, ITBI, ISSQN e TRS. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

https://drd.com.br/programa-recupera-gv-preve-descontos-de-ate-90-para-regularizacao-de-debitos-municipais/

Varginha faz doação de mudas

Em comemoração ao Dia da Árvore, a Prefeitura de Varginha, por intermédio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, anuncia uma iniciativa especial para promover o verde na cidade: um evento de doação de mudas de árvores frutíferas. A ação, realizada em parceria com o Programa Ecociente de Educação Ambiental Corporativa da Cemig, visa não apenas distribuir plantas, mas também incentivar a conscientização ecológica e a arborização urbana, transformando jardins e quintais em espaços mais sustentáveis e produtivos. (O Debate – Varginha)

https://www.odebatenoticias.com.br/post/prefeitura-de-varginha-promove-doa%C3%A7%C3%A3o-de-mudas-frut%C3%ADferas-no-dia-da-%C3%A1rvore