Valadares terá debate sobre deportados

Os impactos da política migratória do presidente americano Donald Trump para os brasileiros que vivem nos Estados Unidos serão debatidos em Governador Valadares pela Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Audiência pública com essa finalidade, solicitada pelo deputado Betão, será realizada nesta sexta-feira, 19, na Câmara Municipal. O objetivo é discutir políticas públicas de apoio aos trabalhadores brasileiros deportados e avaliar os impactos das deportações para a economia do Vale do Rio Doce. (Jornal da Cidade – Governador Valadares)

https://jornaldacidadevalesdeminas.com/comissao-vai-a-valadares-discutir-situacao-de-brasileiros-deportados-dos-eua/

BH faz parceria com a Google

Belo Horizonte se prepara para dar um salto tecnológico. Nesta segunda-feira, 15 de setembro, em São Paulo, o prefeito Álvaro Damião firmou um protocolo de intenções com o Google Brasil, e abriu caminho para uma agenda de cooperação voltada à inovação na gestão pública. A parceria prevê ações em áreas estratégicas como segurança, sustentabilidade, resiliência climática, tecnologia em nuvem e inteligência artificial. No setor de mobilidade, BH será usada como cidade-piloto em testes de uma ferramenta desenvolvida pelo Google para otimizar o trânsito em grandes centros urbanos. (Cidade Conecta – Nova Lima)

https://www.cidadeconecta.com/noticias/belo-horizonte-faz-parceria-com-o-google/

Operação combate garimpo ilegal

Em cumprimento às ordens de serviços – “Operação Extração Mineral 3” e “Operação Mananciais Protegidos”, as equipes do 5º Pelotão da 3ª Cia Polícia Militar de Meio Ambiente, sediadas em Almenara, no Vale do Jequitinhonha, e uma equipe da 3ª Cia PM Meio Ambiente, sediada em Governador Valadares, realizaram operações de apoio ao Grupamento PM MAmb nas cidades de Araçuaí e Itaobim, de 10 a 12 de setembro. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

https://diariotribuna.com.br/?p=31188

Cooperação em defesa do clima em Patos

Avança uma nova cooperação estratégica entre o 12º Batalhão de Bombeiros Militar e o Centro Universitário de Patos de Minas, ampliando as ações de resiliência regional no Alto Paranaíba e Noroeste de Minas, em alinhamento à agenda 2030. No dia 9 de setembro, o 12º Batalhão de Bombeiros Militar apresentou à Diretoria Executiva do Centro Universitário uma proposta de Termo de Cooperação Mútua. O encontro teve como objetivo demonstrar a importância de unir esforços entre as instituições para o fortalecimento da gestão de risco de desastres e da resiliência climática na região. (Folha Patense)

https://www.folhapatense.com.br/12bbm-e-unipam-realizam-parceria-para-fortalecimento-de-acoes-sobre-gestao-de-risco-de-desastres

Sabará faz mutirão de cidadania

Sabará se prepara para receber, nesta sexta, 19, uma grande ação de cidadania. O “Mutirão Cidadão: uma praça de serviços procê”, promovido pelo Governo de Minas, por meio da Ouvidoria-Geral do Estado (OGE/MG), em parceria com a Prefeitura de Sabará, vai oferecer mais de 30 serviços gratuitos à população. O atendimento será realizado de 9h às 16h, em um espaço preparado para acolher os moradores com orientações, escuta ativa e serviços essenciais. A ação tem como objetivo aproximar os cidadãos de órgãos públicos e facilitar o acesso a direitos básicos, em um só lugar. (Folha de Sabará)

https://folhadesabara.com.br/noticia/49987/mutirao-cidadao-em-sabara-oferece-mais-de-30-servicos-gratuitos-no-dia-19-de-setembro

Fundação faz parceria com italianos

Os diretores da Fundação São Francisco Xavier (FSFX) e do Hospital Márcio Cunha (HMC) estiveram em Milão, na Itália, para uma visita institucional ao Instituto Humanitas, uma das mais renomadas redes hospitalares da Europa, referência em assistência, ensino e pesquisa clínica. A rede faz parte do Grupo Techint, acionista da Usiminas por meio da Ternium, e mantém forte atuação global em saúde, inovação e educação. A agenda reforça a relevância da parceria estratégica entre o Grupo Techint e a FSFX. (Portal Silmara Freitas)

https://www.silmaradefreitas.com.br/fsfx-e-hospital-marcio-cunha-fortalecem-parceria-internacional-em-visita-ao-instituto-humanitas-em-milao/