FECOMÉRCIO | Divulgação

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Minas Gerais (Fecomércio MG) assinou, na manhã desta terça-feira (16/9), o contrato para a construção de sua nova sede em Belo Horizonte. Localizado na Avenida Raja Gabaglia, 1300, no bairro Gutierrez, o empreendimento terá 9 andares e promete ser um marco de modernidade e funcionalidade na região. Com investimento estimado em R$ 90 milhões, a Federação oferecerá uma estrutura completa e integrada com Sesc e Senac, abrigando em um único local todos os serviços do Sistema, facilitando o acesso e a interação para usuários e empresários do comércio de bens, serviços e turismo de Minas Gerais.

O edifício também contará com espaços dedicados ao comércio, gerando oportunidades e movimentando a economia local. Planejada para ser executada em duas etapas, a primeira fase, com previsão de entrega em março de 2027, incluirá os primeiros quatro andares destinados ao comércio. A segunda etapa contemplará os cinco andares restantes, destinados às instalações da Fecomércio, Sesc e Senac.

O contrato foi assinado pelo presidente do Sistema Fecomércio MG, Sesc e Senac, Nadim Donato, pelo sócio-administrador da Construtora Castor LTDA, Ítalo Aurélio Gaetani, e pelo sócio-administrador da Privilège Construtora LTDA, Rogério Labriola.

“A construção desta nova sede representa nosso compromisso em evoluir e oferecer uma infraestrutura de ponta. É um investimento importante no futuro dos empresários mineiros e na qualidade dos serviços que oferecemos, consolidando nossa posição como um pilar de apoio e desenvolvimento para os setores que representamos em Minas Gerais”, destacou Nadim Donato.

Sobre a Fecomércio MG

A Fecomércio MG é a principal entidade representativa do setor de comércio de bens, serviços e turismo em Minas Gerais, abrangendo mais de 750 mil empresas e 54 sindicatos. Sob a presidência de Nadim Elias Donato Filho, a Federação atua como porta-voz do empresariado, buscando soluções por meio do diálogo com o governo e a sociedade.

Outra atribuição importante é a administração do Serviço Social do Comércio (Sesc) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) em Minas Gerais. A atuação integrada das três casas fortalece a promoção de serviços que beneficiam comerciários, empresários e a comunidade, a partir das diversas unidades distribuídas pelo estado.

Desde 2022, a Fecomércio MG tem se destacado na agenda pública, promovendo debates sobre a importância do setor para o desenvolvimento econômico de Minas Gerais. A Federação atua em colaboração com a Confederação Nacional do Comércio (CNC), presidida por José Roberto Tadros, defendendo interesses do setor em âmbito municipal, estadual e federal. Entre suas atribuições estão a busca por melhores condições tributárias, celebração de convenções coletivas e oferta de benefícios que fortalecem o comércio. Com 86 anos de atuação, a Fecomércio MG é fundamental para transformar a vida dos cidadãos e impulsionar a economia mineira.

O presidente Nadim Donato e o vice-presidente Julio Gomes, do Sistema Fecomércio MG, Sesc e Senac, com Ítalo Aurélio Gaetani (Construtora Castor LTDA.) e Rogério Labriola (Privilègi Construtora LTDA.), assinam contrato para construção da nova sede.