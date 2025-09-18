Foto: Reprodução JC

COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Ipatinga terá R$ 40 milhões do PAC

Ipatinga foi contemplada pelo Programa de Aceleração do Crescimento – Novo PAC, na modalidade Mobilidade Urbana – Grandes e Médias Cidades, com um investimento de R$ 40 milhões provenientes do governo federal para obras de modernização do transporte coletivo. Os recursos serão destinados à construção de três Terminais de Integração nos bairros Centro, Cidade Nobre e Bethânia, considerados um dos maiores investimentos em mobilidade urbana já realizados no município.

https://jornalclassivale.com.br/noticia/4792/ipatinga-recebera-r-40-milhoes-do-pac-para-modernizar-mobilidade-urbana

Ministério atende pleito da hotelaria

Um marco histórico para a hotelaria e o turismo no Brasil, diante dos riscos que ameaçam o setor, como aumento de custos, desemprego e impactos na competitividade. Após intensa mobilização da Associação Mineira de Hotéis de Lazer de Minas Gerais e de entidades representativas do setor, o ministro do Turismo, Celso Sabino, assinou nesta terça-feira, 16 de setembro, durante a abertura da Equipotel em São Paulo, portaria que regulamenta as hospedagens em todo o território brasileiro. A portaria estabelece que os hotéis têm o direito exclusivo de definir seus horários de check-in e check-out, respeitando o limite máximo de três horas para a preparação do quarto entre reservas. (Jornal MG Turismo – Belo Horizonte)

https://mgturismo.com.br

Empresa abre vagas em Serra do Salitre

A EuroChem, uma das maiores produtoras de fertilizantes do Brasil, anunciou a abertura de mais de 100 vagas de emprego no Complexo Mineroindustrial de Serra do Salitre, em Minas Gerais. As oportunidades são voltadas para profissionais da área de manutenção, incluindo cargos de mecânico, soldador, instrumentista, eletricista, entre outros essenciais para a operação da planta. (Por Dentro de Minas)

https://pordentrodeminas.com.br/noticias/gerais

Região poderá receber 1,3 mil cisternas

Os 498 municípios classificados pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) para projeto de implantação de sistemas de captação e armazenamento de água de chuva (cisternas) para consumo humano têm até 15 de outubro para indicar os beneficiários. A medida consta na Portaria 3.454/2025, publicada no Diário Oficial da União (DOU) na terça-feira (16/9). Foram contemplados municípios de oito Estados: Minas Gerais, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. No Norte de Minas, 53 municípios foram classificados para indicar os beneficiários para receber 1.315 cisternas. (Novo Jornal de Notícias – Montes Claros)

https://novojornaldenoticias.com/noticias/regiao-podera-receber-13-mil-cisternas/

UPA de Arcos terá 8 milhões de investimento

O Projeto de Lei Complementar referente ao Plano Plurianual da Administração Pública do Município de Arcos para o quadriênio 2026-2029, já está na Câmara, assim como o PLC que estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício de 2026 em R$ 237, 5 milhões. Estão previstos R$ 8 milhões no Plano Plurianual do Município para o quadriênio 2026 a 2029, a serem destinados à UPA. Especificamente para 2026 estão previstos R$ 800 mil, assim como parte de excessos de receitas, o que tem sido frequente nas contas municipais de Arcos. (Correio Centro Oeste – Arcos)

https://www.jornalcco.com.br/previsao-de-8-milhoes-para-investimento-na-upa-de-arcos-em-4-anos

Divinópolis tem normas para atestados

A Prefeitura de Divinópolis, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), publicou nesta semana um comunicado para esclarecer as normas sobre a emissão de atestados médicos na UPA Padre Roberto, unidade de referência no atendimento de urgência e emergência da cidade. A medida segue orientação do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Ampliada Oeste. A UPA continuará emitindo atestados sempre que houver justificativa clínica vinculada a situações urgentes, como atendimentos imediatos que envolvem risco ou necessidade de afastamento breve. (Portal G37 – Divinópolis)

https://g37.com.br/divinopolis/prefeitura-esclarece-novas-regras-para-emissao-de-atestados-medicos-na-upa-padre-roberto-em-divinopolis/

"Todos pela Vida" celebra 30 anos

Na manhã de domingo, 14, a Fundação Cristiano Varella realizou a 1ª Corrida Juntos Pela Vida, em celebração aos 30 anos de sua história. O evento reuniu mais de 700 corredores na Praça João Pinheiro, em Muriaé. Além da corrida de 6 km, a programação incluiu a caminhada de 3 km, pensada para incentivar a prática de atividade física entre pessoas de diferentes idades e condições. A proposta do evento foi reforçar a importância da prevenção do câncer a partir de hábitos de vida saudáveis, destacando o papel do exercício físico como aliado na qualidade de vida. (Gazeta de Muriaé)

https://gazetademuriae.com.br/noticia/detalhe/16115/todos-pela-vida-celebra-30-anos-da-fundacao-cristiano-varella-com-corrida-e-conscientizacao