Rota da Liberdade vence leilão da BR-356

O consórcio Rota da Liberdade venceu, nesta quinta-feira, 18, o leilão promovido pelo Governo de Minas Gerais para concessão da BR-356, entre Ouro Preto e Mariana. O certame foi realizado na Bolsa de Valores B3, em São Paulo, e o grupo apresentou proposta de R$ 1,7 bilhão, com deságio de 13,20%. O lote concedido inclui trechos da BR-356, MG-329 e MG-262, somando 190 quilômetros de rodovias. Segundo o governo estadual, a parceria público-privada (PPP) viabilizará a duplicação total da BR-356 e melhorias no trajeto que liga Rio Casca (MG-329), passa pela MG-262 e BR-356 e chega até a BR-040, em Nova Lima, batizado de Via Liberdade. (Por Dentro de Minas)

https://pordentrodeminas.com.br/noticias/gerais/2025/09

JF receberá 63 milhões do PAC

Juiz de Fora receberá a liberação de um financiamento de R$ 63 milhões para obras de drenagem no Córrego Ipiranga, localizado na Zona Sul da cidade, por parte do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). O anúncio foi feito pela prefeita Margarida Salomão nesta quinta-feira, 18, por meio das redes sociais, diretamente de Brasília, onde participou da cerimônia de divulgação do PAC – Seleções Encostas e Drenagens. De acordo com a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), a obra tem como finalidade solucionar os alagamentos nos bairros Sagrado Coração de Jesus e Santa Efigênia. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

https://tribunademinas.com.br/noticias/politica/18-09-2025/pac-libera-r-63-milhoes-para-obras-de-drenagem-no-corrego-ipiranga.html

Timóteo tem circuito de mountain bike

Timóteo vai receber no dia 21 de setembro de 2025 o tão aguardado Circuito de Aço – Desafio Centro Sul de MTB, um evento que une esportes, lazer e diversão para toda a família. A competição contará com provas de mountain bike para diferentes categorias e ainda terá atividades especiais para crianças, com Corrida Kids totalmente gratuita e espaço kids. A concentração e saída do evento serão na Escola Municipal Joaquim Ferreira, com início a partir das 6h30, oferecendo café da manhã e almoço gratuitos para os participantes. O evento conta com o apoio da Prefeitura de Timóteo. (Portal Silmara de Freitas)

https://www.silmaradefreitas.com.br/circuito-de-aco-desafio-centro-sul-de-mtb-promete-movimentar-timoteo-com-muita-adrenalina-e-diversao/

MP faz audiência sobre Emendas

O Ministério Público de Minas Gerais promove nesta sexta-feira, 19, às 14h, uma audiência pública no auditório da Câmara Municipal de Itabirito. O encontro vai discutir a utilização das Emendas Impositivas pelas Associações Comunitárias de Bairros do município. As Emendas Impositivas são previstas por lei e funcionam como um instrumento que permite aos vereadores destinarem verba do orçamento municipal para programas e políticas públicas. Para 2025, o montante total chega a aproximadamente R$ 20 milhões, sendo que cada vereador indicou cerca de R$ 1,5 milhão. (O Liberal – Ouro Preto)

https://oliberalinconfidentes.com.br/itabirito/mpmg-realiza-audiencia-publica-sobre-emendas-impositivas-em-itabirito/

Situação fiscal em Minas supera média

O desempenho econômico positivo do País, aliado ao aumento de emendas parlamentares no ano passado, impulsionou a performance fiscal dos municípios em Minas Gerais. A nova edição do Índice Firjan de Gestão Fiscal (IFGF) indica que o Estado alcançou a marca de 0,7024 ponto em uma escala que varia de 0 a 1 – o melhor resultado da série histórica iniciada em 2013. O resultado é 7,5% acima da média nacional (0,6531), onde se destacam 78,8% dos municípios do Estado com situação considerada boa ou excelente. A capital mineira, Belo Horizonte, apresentou um índice favorável de gestão fiscal, evidenciada pela nota 0,8052 ponto no indicador. (Tribuna de Minas – Belo Horizonte)

https://diariodocomercio.com.br/economia/situacao-fiscal-municipios-minas-gerais/

Produtor de Juruaia vence concurso

O café de Denilson Macedo conquista o primeiro lugar com sabor marcante e história que valoriza o cooperativismo e a tradição mineira. O concurso “O Sabor do Café”, promovido pelo Sicoob Credinter, já tem seu campeão. E o grão vencedor vem de Juruaia, no Sul de Minas, uma das regiões mais tradicionais da cafeicultura nacional. O autor do café premiado é o cooperado Denilson Macedo, da agência de Juruaia, que conquistou os jurados com um café que vai além do sabor — ele carrega história, dedicação e o orgulho do cooperativismo. (Folha Regional – Muzambinho)

https://afolharegional.com.br/noticias/cafeicultor-de-juruaia-vence-concurso-o-sabor-do-cafe-promovido-pelo-sicoob-credinter/