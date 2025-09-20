Foto: Guilherme Bergamini / ALMG

COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Pouso Alegre cria polo de inovação

Com investimentos privados que devem alcançar a marca de R$ 1 bilhão até o fim de 2025, Pouso Alegre se prepara para dar um salto na diversificação da economia. Conhecida pela força da indústria, a cidade mira se consolidar como polo de inovação e pesquisa, entrando no radar da tecnologia nacional. O primeiro passo é a implantação de um hub de inovação, previsto para iniciar as atividades em março de 2026. O centro terá parceria com importantes universidades e abrigará inicialmente formações em inteligência artificial (IA) e ciência de dados. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

https://diariodocomercio.com.br/economia/pouso-alegre-polo-inovacao/

Nestlé anuncia R$ 450 milhões em MoC

A Nestlé anunciou recursos de R$ 450 milhões até 2028 para ampliar em 40% a capacidade de produção na fábrica de Nescafé Dolce Gusto, em Montes Claros. O aporte faz parte do investimento de R$ 7 bilhões que a companhia fará no Brasil no período. A unidade de Montes Claros é uma das cinco fábricas de Nescafé Dolce Gusto no mundo e a única das Américas, sendo responsável por abastecer o mercado da América Latina. (Novo Jornal de Notícias – Montes Claros)

https://novojornaldenoticias.com/noticias/nestle-anuncia-r-450-milhoes-na-ampliacao-da-dolce-gusto/

Negociações para sucessão se intensificam

A recente filiação do deputado estadual Gustavo Valadares no PSD movimentou os bastidores da política mineira, apontando também para a possível filiação à sigla do vice-governador Mateus Simões (Novo). Isso de acordo com entendimentos realizados de maneira super reservada entre interlocutores de Simões e o presidente nacional do partido, Gilberto Kassab. Nos corredores da Assembleia Legislativa, propala-se uma informação indicando a possível atuação do vice-governador na filiação de mais 20 prefeitos ao PSD. Assim, estaria ficando clara a sua pretensão de deixar o Partido Novo para se apoiar em quem tem mais capilaridade pelo interior do Estado. (Edição do Brasil – Belo Horizonte)

https://edicaodobrasil.com.br/mateus-simoes-busca-apoio-de-cleitinho-azevedo-e-nikolas/

Uberaba reabre restaurante popular

O Restaurante Popular reabriu as portas com cardápio especial e música ao vivo para recepcionar a população. O serviço marca também o início da operação da Plena Alimentação (SP), que assume a gestão do espaço pelos próximos cinco anos. A reabertura foi confirmada pelo secretário Ernani Neri. Segundo ele, a empresa aceitou aplicar o valor de R$ 6 para a refeição, até que a Câmara Municipal de Uberaba dê o aval para a administração municipal subsidiar o restante do valor fechado no processo licitatório, que é de R$ 8,38. (Jornal da Manhã – Uberaba)

https://www.jmonline.com.br/cidade/restaurante-popular-reabre-nesta-sexta-com-feijoada-e-musica-ao-vivo-1.545252

Golpe imobiliário descoberto em Unai

Pelo menos dez famílias de Uní foram vítimas de um esquema de estelionato envolvendo a venda de terrenos públicos no bairro Mamoeiro. O golpista se apresentava como servidor da Prefeitura e chegou a usar documentos falsificados com carimbos de cartório e assinaturas de funcionários municipais. O golpe só foi descoberto quando a vítima procurou a Prefeitura para regularizar o IPTU e instalar água no imóvel. Foi então informada de que o terreno pertencia ao município e não poderia ser comercializado. (Paracatu News)

https://paracatunews.com.br/noticia/71391/fraude-imobiliaria-familias-de-unai-caem-em-golpe-de-venda-de-lotes-publicos-no-bairro-mamoeiro

Fliaraxá tem data definida

O 13º Festival Literário Internacional de Araxá (Fliaraxá) está com data marcada para transformar a cidade mineira em um polo de reflexão e cultura. Entre os dias 1º e 5 de outubro de 2025, o evento trará grandes nomes da literatura nacional e internacional para debater o tema “Literatura, Encruzilhada e Memória” no Teatro CBMM do Centro Cultural Uniaraxá. A edição de 2025 homenageia dois autores de peso: a aclamada escritora ruandesa Scholastique Mukasonga e o premiado baiano Itamar Vieira Junior, autor de Torto Arado. O festival também contará com a presença da escritora camaronesa Léonora Miano, entre outros mais de 40 autores de diversas regiões do Brasil, como Jeferson Tenório, Ale Santos e Bianca Santana. (Clarin.net – Araxá)

https://clarim.net.br/fliaraxa-2025-celebra-a-literatura-com-grandes-nomes-e-o-tema-memoria-e-encruzilhada/