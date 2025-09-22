Foto: Diego Vargas/Seapa MG

COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Salinas vai sediar Seminário da Cachaça

Salinas, no Norte de Minas, é reconhecida mundialmente pela excelência na produção de cachaça artesanal. Para fortalecer o setor e apoiar o desenvolvimento dos produtores, será realizado, no dia 25 de setembro, o 2º Seminário da Cachaça. A iniciativa é promovida pelo Sebrae Minas e a Associação dos Produtores Artesanais de Cachaça de Salinas. O evento vai reunir, no Centro de Convenções da cidade, produtores, especialistas e apreciadores da bebida. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

https://gazetanm.com.br/sebrae-minas-e-apacs-realizam-2o-seminario-da-cachaca-em-salinas-no-norte-do-estado/

Fliaraxá com mais de 40 escritores

O Fliaraxá chega à sua 13ª edição trazendo ao Brasil a escritora ruandesa Scholastique Mukasonga, que é a autora homenageada do festival, assim como o baiano Itamar Vieira Junior. Além deles, o festival conta com a presença de mais de 40 escritores e escritoras de diversas regiões do país, envolvidos pelo tema “Literatura, Encruzilhada e Memória”. A escritora camaronesa Léonora Miano é presença confirmada. O Festival Literário Internacional de Araxá vai acontecer entre os dias 1.º e 5 de outubro de 2025, no Teatro CBMM do Centro Cultural Uniaraxá. (Jornal Interação – Araxá)

https://www.jornalinteracao.com.br/o-13o-fliaraxa-chega-com-mais-de-40-autores

Carmo pode ter lei Charlie Kirk

O Prefeito de Carmo do Rio Claro, Filipe Carielo, encaminhou nesta semana à Câmara Municipal o Projeto de Lei “Charlie Kirk”, que institui regras de responsabilização para servidores, empresas contratadas e beneficiários de programas municipais que pratiquem atos de enaltecimento, comemoração ou apologia a crimes de ódio e assassinatos motivados por ideologia. O projeto é uma homenagem a Charlie Kirk, influenciador conservador internacionalmente reconhecido, vítima de um assassinato com clara motivação extremista. Após o crime, diversas publicações em redes sociais surgiram comemorando a morte e incentivando a violência contra pessoas. (Portal Onda Sul – Carmo R Claro)

https://www.portalondasul.com.br/prefeito-filipe-carielo-de-carmo-do-rio-claro-mg-envia-projeto-de-lei-charlie-kirk-para-coibir-enaltecimento-de-crimes-de-odio/

Mudanças no prédio de agência gera reações

O prédio onde funcionava uma agência bancária no centro comercial de Nanuque tem chamado atenção de quem passa pela região. Após o encerramento das atividades da instituição financeira, a estrutura passou por modificações que deram ao local uma aparência, no mínimo, curiosa: moradores afirmam que o imóvel agora lembra uma penitenciária de segurança máxima. Não há informações sobre a futura utilização do imóvel. (Em Tempo – Nanuque)

https://jornalemtempo.com/predio-do-itau-em-nanuque-chama-atencao-por-parecer-presidio-de-seguranca-maxima

Divinópolis reúne transplantados

A Câmara Municipal de Divinópolis será palco, no próximo dia 24 de setembro, às 19h, do 1º Encontro de Transplantados do Centro-Oeste de Minas. O evento, promovido pela Casa Renal, terá entrada gratuita e pretende reunir transplantados, doadores, médicos, pacientes renais e a comunidade em geral em uma roda de conversa sobre histórias de vida e experiências reais ligadas ao transplante. O encontro contará com a participação de especialistas e pacientes que darão seus depoimentos, incentivando a conscientização e o diálogo em torno do tema. (Portal G37 – Divinópolis)

https://g37.com.br/divinopolis/divinopolis-recebe-1o-encontro-de-transplantados-do-centro-oeste-de-minas/

Café de Caratinga no Oriente

O prefeito de Caratinga, Giovanni Corrêa, recebeu em seu gabinete o consultor internacional e representante do projeto “Conexão Dubai/Brasil”, Argileu Cruz. O encontro trouxe uma notícia animadora para o município: o café caratinguense despertou o interesse de potenciais compradores do Oriente Médio. Durante a reunião, Argileu destacou a qualidade do produto local e explicou os objetivos da iniciativa. Segundo ele, o projeto busca aproximar empresas brasileiras de líderes árabes, abrindo espaço para exportações estratégicas. (Diário de Caratinga)

https://diariodemanhuacu.com.br/2025/regional/cafe-caratinguense-desperta-interesse-de-compradores-arabes/

Uberaba começa decoração natalina

A Prefeitura de Uberaba inicia nesta segunda-feira 22 a instalação da decoração natalina deste ano, que terá como tema “Contando Nossa História”. A iniciativa vai iluminar quase 20 pontos históricos da cidade, com conclusão prevista para o final de outubro. A instalação antecipada deste ano contrasta com a do ano passado, quando o “Natal Geoparque 2024”, prevista para ficar pronta no dia 7 de dezembro, sofreu atrasos e foi concluída poucos dias antes do Natal. O projeto, realizado em Parceria Público-Privada pelo consórcio Concip Uberaba, terá supervisão da Diretoria de Iluminação Pública e Telegestão da Sesurb. (Jornal da Manhã – Uberaba)

https://jmonline.com.br/cidade/uberaba-inicia-instalac-o-da-decorac-o-natalina-inspirada-na-historia-da-cidade-1.546709