FAEMG SENAR | Divulgação

Tecnologia, sustentabilidade e aumento da produtividade. Essa união tem levado cada vez mais produtores rurais a buscarem capacitação para operar drones em áreas rurais. As aeronaves facilitam o mapeamento de áreas, controle de pragas e planejamento das atividades rurais.

Somente neste ano, até setembro, mais de 500 produtores rurais do Norte de Minas participaram de cursos ofertados pelo Sistema Faemg Senar, número que já supera em 12% o total realizado em 2024.

Fabrício Viana, produtor rural em Januária, atua com pimentas e tomates para exportação e tem visto os drones como ferramenta indispensável para o planejamento dos negócios.

“O uso do drone fez diminuir mais de 50% do volume de aplicações e da quantidade de produtos usados, preservando mais a nossa biota. O drone tem a capacidade de atuar no momento que o solo não permitiria a entrada do pulverizador via trator, evitando perda de produtividade”, explicou Fabrício Viana.

Ele participou do curso avançado de “Pulverização de Defensivos Agrícolas”. Outras modalidades muito procuradas são “Operador de Aeronaves – Operações Básicas” e “Mapeamento e Interpretação Agronômica de Imagens”, esta última essencial para Fernando Henrique Ribeiro Júnior, produtor de pecuária de corte em Janaúba.

“Com mais de 200 animais no plantel e três fazendas, adotei a tecnologia para demarcação de terrenos, georreferenciamento, mapeamento de pragas nas pastagens e controle de animais. Na última terra adquirida, usei o drone para medir a área real e planejar o início do plantio, definindo as divisões de cercas”, contou Fernando Henrique.

Com turmas sempre cheias e percorrendo diversas cidades da região, os cursos incentivam que mais produtores iniciem a transição para novas tecnologias, aumentando a eficiência e sustentabilidade.

“Os resultados dos cursos são claros: os produtores aplicam a tecnologia com mais precisão, reduzem desperdício de insumos, evitam o amassamento de plantas, preservam o solo e alcançam maior sustentabilidade. Esse conhecimento transforma o manejo das propriedades, tornando a produção mais rentável e sustentável”, destaca Raphael Versiani, instrutor dos cursos de drones do Senar Minas.

Jean Fabrício Alves Ferreira, produtor de bananas e milho em Nova Porteirinha, também participou da capacitação.