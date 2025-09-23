Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

Triângulo entre os maiores produtores

Cidades do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba se consolidaram como líderes na produção agrícola nacional. Segundo dados recentes do IBGE, municípios como Uberaba, Patrocínio, Perdizes e Rio Paranaíba alcançaram o topo do ranking em diversas culturas, incluindo cana-de-açúcar, café, batata-inglesa, alho e abacate. A força da região é visível em várias monoculturas. Na cana-de-açúcar, Minas Gerais ocupa a segunda posição nacional, com 11% da produção. Uberaba é o grande destaque, sendo o maior produtor do Brasil. Já a batata-inglesa tem sua maior produção no país em Perdizes, cidade mineira que responde por 34,3% do total nacional. (Regionalzão – Uberlândia)

Prefeito terá de exonerar parentes

O Ministério Público de Minas Gerais expediu recomendação para que o prefeito de Córrego Novo, Elon Ferrari, exonere em até 15 dias, todos os parentes dele da prefeitura. Deverão ser demitidas uma tia da esposa do prefeito, o sogro dele, uma irmã e a irmã do vice-prefeito. De acordo com o MP, servidores com relação de parentesco até o terceiro grau foram nomeados em cargos em comissão, contrariando o disposto no artigo 18 da Lei Orgânica do município. (Jornal dos Vales)

Viçosa quer 120 milhões do Finisa

A Prefeitura de Viçosa encaminhou à Câmara Municipal o Projeto que autoriza o Poder Executivo a contratar uma operação de crédito de até R$ 120 milhões na Caixa Econômica Federal, por meio do Programa Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento). Caso seja aprovado pelos vereadores, o valor representará uma das maiores operações de crédito já realizadas pelo município. Segundo o Executivo, a proposta visa ampliar a capacidade de investimento da administração municipal. (Folha da Mata – Viçosa)

Ipatinga vai monitorar veículos

O governo de Ipatinga avança em mais uma etapa da elaboração do Plano de Mobilidade Urbana (PlanMob). Nesta fase, estão sendo instalados modernos equipamentos de monitoramento nas principais vias da cidade, que passam a realizar a contagem contínua e em tempo real do fluxo de veículos. O novo sistema permite precisão maior nos dados, fornecendo informações atualizadas a todo momento sobre o tráfego. Esses registros serão fundamentais para embasar diagnósticos e orientar as soluções de mobilidade a curto, médio e longo prazo. (Diário do Aço)

Prêmio tem recorde de inscrições

A Região do Cerrado Mineiro vive um momento histórico. O 13º Prêmio Região do Cerrado registrou 714 inscrições de amostras de café, maior número já alcançado em todas as edições. O resultado supera as 547 inscrições do ano passado e consolida o Prêmio como uma das mais relevantes iniciativas de valorização da cafeicultura brasileira. As inscrições se distribuíram entre quatro categorias: 272 amostras no Café Natural, 105 no Cereja Descascado, 207 no Fermentado e 130 na inédita Doce Cerrado Mineiro, que estreia este ano para premiar os cafés mais doces e típicos da região. (Jornal de Patrocínio)

Formiga quer cadastrar ambulantes

A Prefeitura de Formiga divulgou uma orientação sobre a legalização dos ambulantes no município. Segundo ela, a lei 5.212, que existe desde 2017, exige o registro desses profissionais junto ao Executivo. Para trabalhar de forma legalizada e tranquila como ambulante, o primeiro passo é se cadastrar na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. “Para isso, basta apresentar a documentação necessária e garantir o espaço de trabalho dentro da lei. Com o cadastro, o ambulante trabalhará com mais tranquilidade e dignidade; evitará multas e apreensão de mercadorias e contribuirá para uma cidade mais organizada e justa. A iniciativa também beneficia a população, que terá mais segurança e conforto”, ressaltou a Prefeitura. (O Pergaminho – Formiga)

