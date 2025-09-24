Foto: Gil Leonardi/Imprensa MG

COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Hospital de Sabará retoma eletivas

O Governo de Minas, em parceria com a Prefeitura, reabriu oficialmente o bloco cirúrgico do Hospital Cristiano Machado, permitindo a retomada de cirurgias eletivas de pequeno e médio portes. Com a reabertura, o HCM passa a realizar até 200 procedimentos por mês, atendendo pacientes de Sabará e de cidades vizinhas. A cooperação estabelece que a Fhemig ficará responsável pelos cirurgiões e infraestrutura, enquanto a Prefeitura cuidará do encaminhamento dos pacientes e das equipes de anestesia e enfermagem. (Folha de Sabará)

https://folhadesabara.com.br/noticia/50306/governo-de-minas-reabre-bloco-cirurgico-do-hospital-cristiano-machado-em-sabara

Operação apreende 2 milhões na pirataria

Na manhã desta terça-feira, 23, a Receita Federal em parceria com a Polícia Militar e o Procon deflagraram a operação Atacado Central em Poços de Caldas. O objetivo é combater a importação e comercialização irregular de mercadorias pirateadas. A operação é realizada regularmente na região metropolitana e está se estendendo para cidades do interior para combater o crime organizado. Foram fiscalizados 11 estabelecimentos e apreendidos vestuários, calçados, smartphones e eletrônicos importados. (Jornal Mantiqueira – Poços de Caldas)

https://www.jornalmantiqueira.com.br/2025/09/23/receita-federal-pm-e-procon-deflagram-operacao-contra-pirataria-em-no-centro-de-pocos/

Juiz de Fora registra 224 desaparecimentos

Até 22 de setembro de 2025, Juiz de Fora registrou 224 desaparecimentos, maior número para o período desde 2019, quando a Polícia Civil passou a contabilizar os dados em painel público. Em segundo lugar aparece 2023, com 205 ocorrências, enquanto 2021 teve o menor registro, com 169. Desde o início do monitoramento, o município soma 1.852 casos, média de 0,75 desaparecimento por dia. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

https://tribunademinas.com.br/noticias/cidade/24-09-2025/desaparecidas-casos.html

Montes Claros sedia seminário

A Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais realiza em Montes Claros, nestas quinta (25/9) e sexta-feira, o Seminário Macrorregional de Arboviroses, reunindo gestores e profissionais de saúde de 86 municípios. A iniciativa, que acontecerá no auditório do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Área Mineira da Sudene (Cimams), no Bairro Jaraguá, dá sequência à Jornada Mineira de Arboviroses, através da qual o Governo do Estado investe na preparação dos municípios para enfrentamento do período sazonal (outubro a maio) de maior transmissão de doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti (Novo Jornal de Notícias – Montes Claros).

https://novojornaldenoticias.com/noticias/cidade-sedia-seminario-macrorregional/

Banco de Araguari combate desperdício

Um banco de alimentos vinculado a órgãos públicos, como prefeituras, é uma iniciativa voltada para a coleta, armazenamento e distribuição de alimentos excedentes ou próximos do vencimento, mas ainda próprios para o consumo. Esses itens, doados por supermercados, feiras, indústrias e produtores rurais, deixam de ir para o lixo. Em Araguari, o Banco de Alimentos funciona desde 2021 e na última semana, o banco distribuiu 4 mil quilos de batata in natura e 62 caixas de tomate cereja, beneficiando centenas de associações e instituições sem fins lucrativos. (Gazeta do Triângulo – Araguari)

https://gazetadotriangulo.com.br/banco-de-alimentos-combate-desperdicio-e-leva-comida-a-mesa-de-quem-mais-precisa/

Funilândia celebra o crochê

No dia 12 de setembro, a cidade de Funilândia foi palco de uma ação especial em comemoração ao Dia Internacional do Crochê. A Oficina de Crochê Artes da Gê realizou seu primeiro evento oficial em homenagem à data, reunindo alunos, moradores e apaixonados por essa arte milenar. A celebração contou com a decoração de três árvores na avenida principal, em frente à casa da dona Emília, ponto simbólico e querido da comunidade. As árvores foram vestidas com peças coloridas e criativas produzidas com muito carinho pelos participantes da oficina. (Sete Dias – Sete Lagoas)

https://www.setedias.com.br/funilandia-celebra-o-dia-internacional-do-croche-com-arte-e-uniao/

Academia completa 50 anos

A Academia Valadarense de Letras (AVL) completou meio século de existência. Para marcar a relevância da instituição, que há cinco décadas contribui para consolidar a identidade literária de Governador Valadares, a Câmara Municipal realizará uma homenagem nesta quarta-feira 24 de setembro, às 18h30, por iniciativa do vereador Jamir Calili (PP). A AVL foi fundada em 1975 pelo engenheiro, professor e gestor cultural Talmir Canuto Costa, com o objetivo de promover e preservar a cultura, a literatura e a língua portuguesa no município. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

https://drd.com.br/academia-valadarense-de-letras-completa-50-anos-e-sera-homenageada-na-camara-municipal/