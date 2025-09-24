AMM | Divulgação

A nova diretoria da Associação Mineira de Municípios (AMM), presidida por Luís Eduardo Falcão, prefeito de Patos de Minas, realizou sua primeira reunião oficial com o Governo de Minas Gerais nesta semana, em Belo Horizonte.

O encontro teve como objetivo a apresentação da nova gestão da entidade e o debate de parcerias estratégicas em prol dos municípios mineiros. Participaram da reunião o governador Romeu Zema, o vice-governador Mateus Simões, o secretário de Estado de Governo, Marcelo Aro, e a secretária de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mila Batista Leite Corrêa da Costa.

Entre as principais pautas apresentadas pela AMM estão: