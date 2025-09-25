Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Covid volta assustar Uberaba

A taxa de transmissão da Covid-19 em Uberaba quase dobrou em uma semana, de acordo com os boletins epidemiológicos divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde. Entre os dias 7 e 13 de setembro, o índice era de 0,91. Já no período de 14 a 20 de setembro, saltou para 1,77, indicando que cada pessoa infectada pode transmitir o vírus para quase duas outras. Segundo o boletim da Prefeitura divulgado em 22 de setembro, Uberaba registrou 86 novos casos da doença na última semana, totalizando também 86 casos ativos. (Jornal da Manhã – Uberaba)

https://www.jmonline.com.br/cidade/taxa-de-transmiss-o-da-covid-19-volta-a-subir-em-uberaba-e-acende-alerta-1.548060

Caeté desiste de taxa para caminhões

O projeto de lei 40/2025, que previa a criação da Taxa de Manutenção Viária, (TMV) no valor em torno de 40 reais por caminhão com 4 eixos ou mais que cruzasse ou acessasse o perímetro urbano, foi retirado de pauta e não será mais analisado pela Câmara Municipal. Um dos argumentos da Prefeitura para a criação dessa taxa era que as transportadoras que desgastam as vias locais ajudassem a pagar pela sua manutenção. (Jornal Opinião – Caeté)

https://www.opiniaocaete.com.br/prefeitura-desiste-de-cobrar-taxa-para-caminhoes-circularem-em-caete/

Oktoberfest BH terá mais de 20 cervejarias

Está confirmada para o dia 4 de outubro a partir de meio dia no Parque das Mangabeiras a edição 2025 do Oktoberfest Beagá. Será um evento incrível com comidas típicas, danças tradicionais, mais de 20 cervejarias e 40 rótulos de cerveja. Entre as marcas confirmadas estão Krug Bier, Läut, Verace, Slod, Albanos, Stadt Jever, 040, Vinil e Klaus. Entre as atrações, não pode faltar o desafio do chope, além de danças típicas da tradicional da cultura alemã como a Schuhplattler. Uma das mais famosas é a competição de “chope em metro”. (Jornal MG Turismo – Belo Horizonte)

https://mgturismo.com.br/oktoberfest-beaga-tera-mais-de-20-cervejarias-e-40-rotulos-diferentes-de-cerveja/

Estado obrigado a implementar rede

Em Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público de Minas Gerais, a Justiça negou provimento a recurso interposto pelo Estado de Minas Gerais, confirmando a decisão de primeiro grau que condenou o ente federativo a promover a implementação da Rede de Urgência e Emergência da Região Ampliada de Saúde Leste do Sul, que contempla o município de Viçosa, na Zona da Mata. A sentença também condenou o Estado ao pagamento de R$ 100 mil a título de danos morais coletivos, acrescido de juros legais e correção monetária. (Acessa.com – Juiz de Fora)

https://www.acessa.com/regiao/2025/09/285287-justica-condena-estado-de-mg-por-atraso-na-implementacao-de-rede-de-saude-em-vicosa.html

Cartilha orienta nos projetos

Com o objetivo de promover maior clareza, organização e acessibilidade aos procedimentos relacionados à aprovação sanitária de projetos arquitetônicos, a Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde de Montes Claros acaba de lançar uma cartilha informativa destinada a arquitetos, engenheiros e proprietários de estabelecimentos que necessitam passar pela análise do Projeto Básico de Arquitetura (PBA). (Gazeta Norte Mineira)

https://gazetanm.com.br/vigilancia-sanitaria-de-montes-claros-lanca-cartilha-para-orientar-arquitetos-e-engenheiros-na-aprovacao-do-projeto-basico-de-arquitetura-pba/

Caçamba só com alvará em S. Dumont

Na última semana, a Prefeitura de Santos Dumont divulgou um decreto destinado ao uso de caçambas estacionárias em via pública. Segundo as novas deliberações, toda colocação de caçamba em local comum exige a retirada de alvará, sendo isso de responsabilidade do proprietário. A autorização deve ser requerida na Secretaria Municipal de Obras com antecedência mínima de 5 dias úteis. O alvará passará a ser obrigatório em outubro deste ano. (Portal 14B)

https://portal14b.com.br/Publicacao.aspx?id=619135

Santuário de Muriaé ganha reconhecimento

O pároco do Santuário Nossa Senhora Aparecida, Padre Jair Benedito dos Santos, comemorou a aprovação, na Câmara Municipal, do projeto de lei de autoria do vereador Léo Pereira, que reconhece o Santuário como patrimônio cultural e imaterial do município. Padre Jair ressaltou que a decisão é um marco importante para a comunidade católica e para a própria cidade. “Nossa Senhora Aparecida faz parte da cultura e da vivência de todo muriaeense. Esse reconhecimento ultrapassa a dimensão confessional”, comentou. (Portal Radio Muriaé)

https://radiomuriae.com.br/portal/santuario-nossa-senhora-aparecida-do-porto-e-reconhecido-como-patrimonio-cultural-imaterial-e-anuncia-programacao-da-festa-de-outubro/