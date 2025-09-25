FAEMG SENAR | Divulgação

Belo Horizonte sediou, nos dias 18 e 19 de setembro, a primeira edição do Congresso Nacional da Carne (Conacarne 2025), que atraiu cerca de duas mil pessoas ao Expominas e se consolidou como um dos maiores encontros já realizados para debater os rumos da pecuária brasileira.

Promovido pelo Sistema Faemg Senar e pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), com apoio da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ), o evento trouxe debates de alto nível sobre inovação, mercado, qualidade e sustentabilidade da carne bovina.

Durante dois dias, produtores e especialistas compartilharam experiências e estratégias para o fortalecimento da cadeia produtiva. A programação contou com a presença de representantes das 27 federações estaduais de agricultura e pecuária, além de autoridades políticas e lideranças do setor.

Na abertura, o presidente do Sistema Faemg Senar, Antônio de Salvo, destacou a importância de união e modernização do setor, com foco em qualidade e sustentabilidade, para fortalecer a pecuária brasileira e ampliar sua competitividade no mercado nacional e internacional.