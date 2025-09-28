FECOMÉRCIO | Divulgação

O Prêmio Mercúrio e o Inova Varejo BH celebram a reinvenção e resiliência do varejo mineiro.

Com o objetivo de impulsionar a competitividade e fortalecer o comércio em Minas Gerais, o Sistema Fecomércio MG, Sesc, Senac e Sindicatos Empresariais promovem dois eventos estratégicos em Belo Horizonte, no início de outubro.

3ª edição do Prêmio Mercúrio – Medalha Ordem do Mérito Comercial

O compromisso com o fortalecimento do comércio mineiro começa com o reconhecimento daqueles que se destacam. No dia 2 de outubro, em evento fechado, a Federação realiza a terceira edição do Prêmio Mercúrio e da Medalha Ordem do Mérito Comercial.

A honraria, conduzida pelo presidente do Sistema Fecomércio MG, Nadim Donato, tem o objetivo de reconhecer empresários que se tornaram exemplos de sustentabilidade e longevidade empresarial. Mais do que uma celebração, a premiação é incentivo para milhares de outros empreendedores, oferecendo referências para crescimento e prosperidade.

A data também marca o Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa, comemorado em 5 de outubro.

Inova Varejo BH: onde líderes do comércio se encontram para transformar o amanhã

No dia 3 de outubro (sexta-feira), Belo Horizonte será novamente palco da terceira edição do Inova Varejo BH, o maior evento do setor em Minas Gerais, promovido pelo Sistema Fecomércio MG, Sesc, Senac e Sindicatos Empresariais.

O encontro acontece no Befly – Minas Centro, das 8h às 17h, reunindo empresários, especialistas e personalidades inspiradoras em um ambiente de troca de experiências, conhecimento e networking estratégico.

Em 2024, o evento reuniu mais de 2.500 participantes, consolidando-se como ponto de convergência para líderes que buscam novas perspectivas e oportunidades. Este ano, o Inova Varejo BH promete ir além, com palestras e painéis de destaque com nomes como Walter Longo, Felipe Nunes, Dra. Ana Beatriz Barbosa Silva, Gaby Amarantos e Maria Ribeiro.

Entre os destaques da programação:

9h – Abertura com Nadim Donato , presidente do Sistema Fecomércio MG, Sesc e Senac.

9h30 – Palestra sobre Inovação com Walter Longo , especialista em inovação e transformação digital. “É um espaço de aprendizado sobre liderança, estratégia e transformação digital, com experiências práticas em grandes grupos de mídia e marketing”, afirma Longo.

10h35 – Painel Economia e Política com Nadim Donato e Felipe Nunes . Felipe é cientista político, estatístico e especialista em dados, autor do best-seller “Biografia do Abismo”.

13h45 – Painel Desafios do Empreendedorismo Feminino com Gaby Amarantos , cantora e multiartista amazônica, e Maria Ribeiro , atriz, autora e apresentadora.

14h50 – Palestra Meta – Potencialize seu Negócio no Digital .

15h55 – Palestra com Dra. Ana Beatriz Barbosa Silva , médica psiquiatra e referência em comportamento humano.

17h – Palestra de encerramento.

“O Inova Varejo BH é mais do que um encontro de empresários. É um espaço de transformação, onde o conhecimento e a conexão se unem para preparar o setor para os desafios do presente e as oportunidades do futuro. Nosso objetivo é impulsionar a competitividade do comércio mineiro e inspirar lideranças a construírem negócios sustentáveis, inovadores e conectados à sociedade”, afirma Nadim Donato.

Com uma programação intensa, o Inova Varejo BH 2025 reafirma seu papel como o principal hub de inovação, tendências e conexões do varejo em Minas Gerais.

Inscrições e informações: inovavarejomg.com.br

Sobre o Sistema Fecomércio MG, Sesc e Senac

O Sistema é formado pela Fecomércio MG, pelo Sesc e pelo Senac, em parceria com os Sindicatos Empresariais, integrando a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), presidida por José Roberto Tadros.

Por meio da cooperação estratégica entre essas instituições, o Sistema busca fortalecer o comércio mineiro e contribuir com o desenvolvimento social e econômico de Minas Gerais. Suas atividades incluem capacitação profissional e promoção da qualidade de vida dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo, abrangendo saúde, educação, cultura, esporte, lazer e ação social.