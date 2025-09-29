Foto: Reprodução/JM

Dia das Crianças terá aumento de vendas

O comércio de Uberaba projeta um aumento de cerca de 5% nas vendas para o Dia das Crianças de 2025, em comparação ao mesmo período do ano passado. A data se mantém como a terceira mais relevante para o setor, ficando atrás apenas do Natal e do Dia das Mães. Segundo o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Lourival Ferreira da Costa, a ocasião tem grande impacto na economia local e exige atenção por parte dos empresários. (Jornal da Manhã – Uberaba)

Norte de Minas debate recinto aduaneiro

Entidades representativas do Norte de Minas se reuniram, na manhã desta quarta-feira, na sede da Associação dos Municípios da Área Mineira da Sudene, para conhecer o projeto de implantação do Recinto Aduaneiro, que poderá atender às demandas de exportação e importação da região. No encontro foram pontuadas as articulações do prefeito Guilherme Guimarães e do deputado federal Marcelo Freitas, que estiveram em Brasília alinhando com a Receita Federal os trâmites para a criação do Porto Seco em Montes Claros. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

Fabriciano recebe 12 milhões para saúde

Coronel Fabriciano foi contemplado com mais de R$ 17 milhões, que serão aplicados integralmente no Sistema Único de Saúde (SUS) para fortalecer a rede municipal e ampliar o atendimento à população. O recurso é fruto do Novo Acordo da Bacia do Rio Doce, um direito do município que foi impactado pelo desastre da barragem em Mariana. O planejamento foi construído com base no diagnóstico das necessidades locais, de forma transparente, técnica e com acompanhamento dos órgãos de controle. A assinatura do acordo aconteceu na última sexta-feira (26), no Palácio do Planalto, em Brasília. (Diário do Aço)

Tráfego de carretas revolta moradores

O constante tráfego de caminhões pesados tem tirado o sossego dos moradores da Rua Abaeté e adjacências, na área urbana de Serra dos Aimorés. Segundo os residentes, carretas transportando toras de eucalipto, cana-de-açúcar, granito e outras cargas circulam pela via ininterruptamente, durante o dia e a noite, gerando uma série de transtornos e colocando em risco a segurança e a saúde da população local. O problema é agravado pelo estado precário da via. Apesar de uma pavimentação recente, o pavimento já apresenta sinais de desgaste, com buracos e trincas causadas pelo excesso de peso dos veículos. (Em Tempo – Nanuque)

OAB debate IA em Itabira

Casamentos que desafiam velhas regras, famílias empresárias que recorrem a holdings para organizar o patrimônio, decisões judiciais cada vez mais ágeis e, agora, a presença crescente da Inteligência Artificial nas relações de consumo. Esses foram os temas que movimentaram o Seminário de Direito de Família e Responsabilidade Civil, realizado no auditório da UniFuncesi, em Itabira, uma iniciativa da OAB Itabira. O evento foi um verdadeiro mergulho nos dilemas que desafiam advogados, juízes e promotores no dia a dia da Justiça – e também um alerta para o impacto da tecnologia nas relações humanas. (Itabira Notícias)

Hospital de Lafaiete terá 100 leitos

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais publicou o edital de concorrência que marca o início do processo para viabilizar o funcionamento do Hospital Regional de Conselheiro Lafaiete, na macrorregião Centro-Sul do estado. A unidade será instalada às margens da MG-129, e vai reforçar a rede hospitalar do estado, oferecendo serviços ambulatoriais e hospitalares de média e alta complexidade. Com cerca de cem leitos, incluindo CTI, bloco cirúrgico e estrutura para cirurgias eletivas, o hospital vai ampliar o acesso a serviços especializados e a demanda pela unidade é antiga e envolve dezenas de municípios da região. (Jornal Correio da Cidade)

