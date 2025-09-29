FECOMÉRCIO | Divulgação

O Dia das Crianças de 2025 promete aquecer o varejo em Minas Gerais, com a maioria dos empresários otimistas em relação às vendas, segundo pesquisa realizada pela área de Pesquisa e Inteligência da Fecomércio MG.

A pesquisa aponta que 70,9% das empresas do comércio varejista do estado são impactadas pela data, que se caracteriza por seu forte apelo emocional e comercial.

A expectativa para as vendas deste ano é positiva para 40,2% dos empresários, que acreditam que o desempenho será superior ao de 2024.

“O principal motor dessa confiança é o otimismo dos próprios comerciantes, apontado por 74,3% deles como fator-chave para impulsionar as vendas”, explica a economista da Fecomércio MG, Gabriela Martins.

No entanto, uma parcela menor, de 9,3%, demonstra cautela, prevendo um cenário de vendas inferior, principalmente devido à crise econômica e a um consumidor mais cuidadoso.

Estratégias de mercado

Para atrair clientes, os lojistas de Minas Gerais estão investindo em diferentes estratégias. O atendimento diferenciado lidera a lista, citado por 42,2% das empresas. Em seguida aparecem investimentos em propagandas (38,1%) e promoções e liquidações (28,3%).

Produtos e hábitos de consumo

Os produtos com maior saída no período são, sem surpresa, brinquedos, citados por 23,5% dos entrevistados. Roupas (16,2%), doces (9,0%) e calçados (8,2%) também se destacam.

Segundo a pesquisa, os consumidores tendem a deixar as compras para a última hora. A maioria dos empresários (82,2%) acredita que o pico de vendas ocorrerá na semana do Dia das Crianças.

“Vemos que o público prefere esperar até os dias que antecedem a data para fazer suas compras. Isso reforça a necessidade dos lojistas estarem preparados com estoque e estratégias de última hora”, afirma Martins.

A forma de pagamento mais comum será o cartão de crédito parcelado, apontado por 43,5% dos empresários. O Pix (28,9%) e o cartão de crédito à vista (11,1%) também são populares. O valor médio esperado para os presentes varia de R$ 70 a R$ 200, segundo 51,1% dos entrevistados.

Sobre a Fecomércio MG

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Minas Gerais (Fecomércio MG) é a principal entidade representativa do setor no estado, abrangendo mais de 750 mil empresas e 54 sindicatos. Sob a presidência de Nadim Elias Donato Filho, a Fecomércio MG atua como porta-voz das demandas do empresariado, buscando soluções por meio do diálogo com o governo e a sociedade.

A Federação também administra o Sesc e o Senac em Minas Gerais, fortalecendo a promoção de serviços que beneficiam comerciários, empresários e a comunidade em geral, a partir de suas diversas unidades distribuídas pelo estado.

Desde 2022, a Fecomércio MG tem se destacado na agenda pública, promovendo discussões sobre a importância do setor para o desenvolvimento econômico de Minas Gerais. A entidade trabalha em estreita colaboração com a Confederação Nacional do Comércio (CNC), presidida por José Roberto Tadros, para defender os interesses do setor em âmbito municipal, estadual e federal.

Com 86 anos de atuação, a Fecomércio MG é fundamental para transformar a vida dos cidadãos e impulsionar a economia mineira.