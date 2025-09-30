Foto: Reprodução GNM

Privatização preocupa prefeitos do norte

A recente movimentação do governo estadual para privatizar a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) tem provocado debates acalorados entre os prefeitos do Norte de Minas, região que concentra muitos dos municípios mais vulneráveis do estado. A principal preocupação dos gestores públicos locais é garantir que a iniciativa privada, ao assumir a gestão da estatal, mantenha e amplie os investimentos em saneamento básico, especialmente nas pequenas cidades onde a Copasa ainda enfrenta grandes desafios para universalizar os serviços de abastecimento de água e tratamento de esgoto. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

Rodoviária de Araguari interditada

No dia 19 de setembro, a Prefeitura de Araguari interditou o Terminal Rodoviário Tancredo de Almeida Neves, após laudos técnicos apontarem risco iminente à segurança de usuários e trabalhadores. A decisão foi tomada pela Secretaria de Trânsito, Transportes e Mobilidade Urbana, responsável pela gestão do terminal — que também abrigava a sede da própria pasta. A interdição ocorreu após uma avaliação técnica feita por engenheiros da Secretaria de Infraestrutura, com acompanhamento da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros. O laudo indicou risco de colapso progressivo da estrutura. (Gazeta do Triângulo – Araguari)

BH tem guia com roteiros autoguiados

Em comemoração ao Dia Mundial do Turismo, celebrado sábado, 27, a Prefeitura de Belo Horizonte lançou guia com roteiros turísticos especiais autoguiados da capital mineira. A iniciativa da Belotur amplia o acesso aos principais atrativos de BH, facilita a circulação de turistas e moradores e valoriza a cultura local, com foco na gastronomia e em diversos projetos da cidade. Os roteiros estão disponíveis no hotsite da ação, no Portal Belo Horizonte. (Jornal MG Turismo – Belo Horizonte)

Cápsulas Brasil tem novo diretor

Milton Cavallari assume o posto de novo Diretor de Operações da ACG Cápsulas Brasil. O executivo, que tem mais de duas décadas de experiência no setor farmacêutico, de suplementos e cosméticos, será responsável por liderar a unidade fabril de Pouso Alegre, uma das mais importantes da companhia, reforçando o compromisso da empresa com a inovação, qualidade e proximidade com clientes em todo o Brasil e América Latina. O Grupo ACG é o único fornecedor mundial de soluções de fabricação integradas para a indústria farmacêutica. (Pouso Alegre em Foco)

Projeto recria Estação de Engenheiro Corrêa

Reconstituição digital mostrará como era o terminal na época em que funcionava, valorizando a história do distrito. A Estação de Engenheiro Corrêa era o "coração do distrito", e preservá-la é "preservar a alma da comunidade". Um projeto do Instituto Federal de Minas Gerais - Campus Ouro Preto está usando a tecnologia para trazer de volta o passado. A iniciativa, batizada de "Paisagens Pitorescas", recriou em 3D a Estação Ferroviária de Engenheiro Corrêa. (Portal MG News)

Divinópolis ganha laboratório de tecnlogia

Divinópolis que concentra os comandos das polícias da região, acaba de se tornar referência no enfrentamento à criminalidade financeira com a inauguração do Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro. A unidade, que passa a integrar a Rede Estadual da Polícia Civil de Minas Gerais, é a 27ª em funcionamento no estado e foi oficialmente entregue à população nesta sexta-feira, 26, durante cerimônia que reuniu autoridades civis, parlamentares e representantes da segurança pública. (Jornal Agora – Divinópolis)

Rio Doce tem Festival Popular

O 2º Festival de Cultura Popular do Rio Doce começa sua programação de oficinas com uma proposta inovadora e participativa: o Inventário Vivo das Tradições Populares. A atividade reúne grupos tradicionais como Bumba-meu-boi, Folia de Reis, Caboclinhos e Cirandeiras em um processo coletivo de valorização e registro de suas memórias, práticas e saberes culturais. Inspirada no conceito de Inventário Participativo do IPHAN, a oficina é conduzida pelas professoras doutoras do Grupo de Gestão de Território Integrado da Univale e utiliza especialistas externos para documentar as tradições, aqui são os próprios mestres, brincantes e guardiões culturais que definem o que deve ser registrado e transmitido. (Diário do Rio Doce)

