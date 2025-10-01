Foto: Guilherme Bergamini / ALMG

Intoxicação reflete no mercado em Minas

A onda de contaminações por metanol em São Paulo coloca em alerta a procedência de bebidas em todo o País, incluindo em Minas Gerais. O Estado, que lidera a produção nacional de cachaça, possui o maior mercado clandestino de alambiques do País, cuja produção pode corresponder por mais de 50% do total consumido no território. O setor revisou as projeções de crescimento no ano, que devem se manter no mesmo patamar de 2024. As informações foram estimadas pelo presidente do Sindicato das Indústrias de Cerveja e Bebidas em Geral do Estado de Minas Gerais, (SindBebidas), Mário Marques. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

https://diariodocomercio.com.br/economia/metanol-alerta-bebidas-minas-gerais-cachaca/

Em Araxá, operação fiscaliza bares

Uma megaoperação de fiscalização conjunta foi realizada em Araxá na última sexta-feira (26). A ação teve como alvo 23 bares em diversas regiões da cidade, resultando na interdição de sete estabelecimentos por irregularidades em segurança, documentação e condições sanitárias. A força-tarefa mobilizou diversas Secretarias Municipais (Segurança Pública, Assistência Social e Saúde/Vigilância Sanitária), o IPDSA, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil, com apoio do vereador investigador Rodrigo. (Clarin.net)

https://clarim.net.br/fiscalizacao-conjunta-interdita-sete-bares-por-irregularidades-em-araxa/

Juiz-forano vence brasileiro de rally

O navegador juiz-forano Matheus Mazzei venceu, juntamente com o piloto Rodrigo Varela na equipe Varela CAN-AM Monster Energy, o Sertões Series, realizado no estado do Tocantins, de 23 a 27 de setembro. Com o resultado, a dupla também assegurou o título do Campeonato Brasileiro de Rally na categoria UTV, organizado pela Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM), após cinco etapas disputadas neste ano. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

https://tribunademinas.com.br/noticias/esportes/30-09-2025/matheus-mazzei-campeao-brasileiro.html

Muriaé proíbe emissão de ruídos

Projeto de Lei de autoria do vereador Delegado Rangel dispõe sobre a proibição de comercialização e instalação de escapes automotivos irregulares e/ou adulterados (os de emissão de ruídos excessivos) nacionais e importados destinados ao mercado de reposição, com ruídos acima do permitido por lei ou regulamento e sobre a proibição de seu uso no território do município de Muriaé. As empresas somente poderão comercializar, efetuar a montagem, reparação ou troca do escapamento, desde que mantendo sua originalidade, proibida a retirada de qualquer componente interno bem como a realização de ajustes, adaptações ou modificações que tenham por objetivo possibilitar que os mesmos emitam barulho acima do permitido. (Gazeta de Muriaé)

https://gazetademuriae.com.br/noticia/detalhe/16122/vereadores-aprovam-projeto-que-proibe-emissao-de-ruidos-excessivos-em-veiculos-automotivos

Novo golpe de aplicativo em Ipatinga

A Prefeitura de Ipatinga emitiu alerta sobre um golpe que vem sendo aplicado no WhatsApp com uso indevido da identidade da Polícia Municipal. Pelo menos dois casos já foram identificados nos últimos dias. Os criminosos utilizam uma versão antiga e experimental da logomarca da corporação para dar credibilidade a supostas “intimações virtuais”. O texto fraudulento menciona suspeita de uso de entorpecentes e convoca jovens a comparecer ao Fórum de Ipatinga em até 48 horas. (Jornal Classivale)

https://jornalclassivale.com.br/noticia/4854/golpe-no-whatsapp-criminosos-se-passam-pela-policia-municipal-em-ipatinga

IF anuncia cursos do campus Itajubá

O Instituto Federal do Sul de Minas Gerais (IF Sul de Minas) divulgou os primeiros cursos que serão oferecidos no futuro Campus Itajubá: técnico em Administração e técnico em Informática. A escolha dos cursos, que terão início assim que a construção for finalizada, foi resultado de uma extensa consulta à comunidade da cidade. A previsão é que as primeiras aulas comecem no segundo semestre de 2026. O cronograma, porém, depende da conclusão das obras, da compra de equipamentos e da liberação de vagas para novos servidores por parte do Ministério da Educação (Serra da Mantiqueira News)

https://www.serradamantiqueiranews.com/if-sul-de-minas-define-primeiros-cursos-do-futuro-campus-itajuba