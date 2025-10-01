Criador: Pedro França

Crédito: Pedro França/Agência Senado

Direitos autorais: Senado Federal do Brasil

Nessa terça-feira (30), em Brasília, durante a abertura da Primeira Marcha dos Vereadores de Minas Gerais à Brasília, o presidente da Abracam, Rogério Silveira da Silva, fez uma fala contundente sobre o cenário político estadual.

Segundo Rogério, que é vereador em Coromandel, “Estamos cheios de políticos de rede social”, criticando a carência de políticos verdadeiros em Minas.

Na sequência, ele defendeu a união da força dos prefeitos mineiros e dos cerca de 9 mil vereadores do estado em torno do nome do presidente da Associação Mineira dos Municípios (AMM), Luís Eduardo Falcão, prefeito de Patos de Minas, como alternativa para o governo de Minas.

Falcão tem se consolidado como liderança política no estado. Foi o primeiro prefeito reeleito na história de Patos de Minas com votação recorde de 85% e, em 2025, foi eleito por 361 prefeitos mineiros para comandar a AMM.

Essa manifestação se soma a outros gestos recentes. Em Divinópolis, durante a Caravana AMM, o prefeito Gleidson Azevedo declarou que Falcão seria o escolhido por ele para compor, como vice do irmão Cleitinho, uma eventual chapa ao governo de Minas Gerais.

Além disso, Falcão tem marcado presença em agendas importantes:

Na segunda-feira, 6 de outubro , será convidado do Conexão Empresarial , evento promovido por Paulo César de Oliveira , conhecido por reunir nomes de destaque da política nacional.

Na sexta-feira, 10 de outubro, estará no Encontro Regional Municípios Unidos, que reunirá os 87 municípios do Triângulo Mineiro, Noroeste e Alto Paranaíba. Organizado com apoio das microregionais, o evento tem como objetivo mostrar a força das regiões para movimentar a economia de Minas e do Brasil.

O movimento reforça o espaço que Falcão vem conquistando no cenário político de Minas, com apoios surgindo de diferentes frentes e sua presença sendo requisitada em palcos de destaque.