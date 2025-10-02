Foto: Divulgação

Callink compra a Algar Tech

O grupo detentor da Callink anunciou, nesta quarta-feira (1º), a assinatura do contrato de aquisição da Algar Tech, empresa pertencente ao Grupo Algar. De acordo com a empresa, a consumação da operação ainda depende do cumprimento de certas condições, incluindo a aprovação final do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). A Callink atua há 18 anos no mercado de call center e tecnologia, enquanto o Grupo Algar, no contexto de call center, oferece soluções em experiência do cliente baseadas em inteligência e gestão de dados. Com a aquisição, a Callink pretende ampliar o portfólio com o incremento de soluções e maior escala de serviços. (Diário de Uberlândia)

CDL-Caeté busca inovação

A CDL-Caeté marcou presença na 28ª Convenção Estadual do Varejo 360°, realizada em Poços de Caldas e organizada pela FCDL-MG. O evento reuniu lideranças de todo o Estado e contou com a presença do governador Romeu Zema e sua equipe de desenvolvimento econômico. E a CDL volta desse encontro trazendo ferramentas mais modernas do mercado nacional para fortalecer o comércio local: chatbots com inteligência artificial, prontos para atender 24 horas por dia, 7 dias por semana; atendimento automático via WhatsApp que nunca deixa seu cliente esperando; sistemas integrados de ERP que organizam estoque, finanças e relacionamento em um só lugar. (Opinião – Caeté)

Abracan lança candidatura de Falcão

Na abertura da Primeira Marcha dos Vereadores de Minas à Brasília, na terça-feira (30), Rogério Rodrigues da Silva, presidente da Associação Brasileira de Câmaras Municipais (Abracam) e vereador em Coromandel, não economizou nas palavras. Criticou a “política de fachada”, sustentada por redes sociais, e lamentou a falta de lideranças de verdade. Foi além: defendeu abertamente a união dos prefeitos e dos quase 9 mil vereadores mineiros em torno de um nome — o do presidente da AMM, Luís Eduardo Falcão, prefeito de Patos de Minas. (Patos Notícias)

Contorno de Timóteo tem licitação

O Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) publicou, nesta terça-feira (30/9), o edital para a contratação do projeto executivo do Contorno de Timóteo. A obra, considerada estratégica para o Vale do Aço, tem como objetivo melhorar a mobilidade urbana e a logística da região. O valor estimado para a elaboração do projeto é de R$ 6,3 milhões, com prazo de execução de 12 meses, conforme prevê o edital. O Contorno terá aproximadamente 20 quilômetros de extensão, ligando o entroncamento com a LMG-760, próximo ao distrito de Cava Grande, até o entroncamento com a BR-381. (Diario de Caratinga)

Santa Casa de Paraíso conquista prêmio

A Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraíso foi reconhecida como líder na entrega de valor em saúde na edição 2025 da premiação concedida pelo Grupo IAG Saúde, com curadoria da Organização Nacional de Acreditação (ONA) e do ICHOM (International Consortium for Health Outcomes Measurement). A cerimônia oficial de entrega acontecerá no dia 23 de outubro, na Associação Médica de Minas Gerais, em Belo Horizonte, com a presença do secretário de Estado da Saúde, Fábio Baccheretti, convidado especial do evento. (Jornal do Sudoeste – SS Paraíso)

Valadares tem melhorias na infraestrutura

Equipes da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos estão espalhadas pela cidade para garantir não apenas a manutenção diária da cidade, como limpeza, tapa-buracos e manutenção de bueiros e redes, mas também melhorias na infraestrutura a longo prazo. Os trabalhos também se concentram nas diversas áreas de convivência da cidade. A revitalização da Praça do Emigrante, na Rua Sete de Setembro, segue a todo vapor, assim como a praça onde está localizado o Campo do Cardo. Além do calçamento, a área contará com um novo paisagismo, bancos e parquinho, sem contar que a área do campo será gramada e contará com alambrado. (Jornal da Cidade – Governador Valadares)

