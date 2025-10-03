Foto: Renato Soares|Alago

Furnas opera abaixo do limite mínimo

A Usina Hidrelétrica de Furnas, um dos mais importantes empreendimentos do sistema energético nacional, localizada no Sul de Minas Gerais, encontra-se atualmente operando com seu volume útil abaixo do nível estabelecido pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA). Conforme registrado no último dia 30 de setembro, o reservatório da usina atingiu o patamar de apenas 41,46% de sua capacidade total útil. Esse nível significativamente baixo para o período é um indicativo claro dos desafios impostos pela escassez de chuvas, que têm se mostrado insuficientes para a recomposição adequada dos mananciais. (O Debate – Varginha)

https://www.odebatenoticias.com.br/post/represa-de-furnas-opera-abaixo-do-limite-m%C3%ADnimo-e-preocupa-administradores

BR-040 tem nova concessionária

O contrato de concessão da BR-040, no trecho que vai de Juiz de Fora ao estado do Rio de Janeiro, foi assinado pelo Consórcio Elovias nesta quinta-feira (2). Com investimento de R$ 8,8 bilhões, a expectativa é que melhorias sejam realizadas no percurso onde quase 50 mil motoristas trafegam diariamente. A cerimônia de assinatura do documento foi realizada em Petrópolis (RJ), com a presença do diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Guilherme Theo Sampaio, e do ministro dos Transportes, Renan Filho. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

https://tribunademinas.com.br/noticias/brasil-e-mundo/02-10-2025/br-040-entre-juiz-de-fora-e-rio-de-janeiro-tem-nova-concessionaria.html

Produtores de mel criam cooperativa

A apicultura da região de Viçosa ganhou um novo impulso com a criação da Cooperativa de Apicultores da Zona da Mata de Minas Gerais, formalizada em assembleia realizada em julho deste ano. A iniciativa, que começou em 2022 a partir da demanda por cursos de capacitação, reúne atualmente 22 produtores de municípios como Viçosa, Guaraciaba, Teixeiras, Coimbra, Canaã, São Miguel do Anta, Araponga e Presidente Bernardes. (Folha da Mata – Viçosa)

https://www.folhadamata.com.br/cooperativa-de-apicultores-nasce-para-fortalecer-producao-de-mel-e-propolis

Capitólio faz festival de sabores

A cidade de Capitólio recebe a 3ª Edição do Festival Gastronômico Sabores, um evento que promete aquecer o turismo e o paladar na região. O festival, que começou no dia 29 de setembro, ocorre no formato de Circuito Gastronômico, estendendo-se até 3 de novembro de 2025. O Circuito se configura como um roteiro culinário em que 10 estabelecimentos tradicionais da cidade apresentam pratos inéditos e exclusivos em homenagem ao tema deste ano: "Da Fazenda à Mesa". (Observo – Passos)

https://www.observo.com.br/capitolio-celebra-a-cozinha-mineira-com-a-3a-edicao-do-festival-sabores

Uberaba tem mutirão de psiquiatria

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS), programou mutirão de consultas psiquiátricas no sábado, 4. A iniciativa faz parte do Programa Saúde SIM. Os atendimentos terão início a partir das 7h30, sendo destinados aos pacientes da fila eletrônica que foram previamente agendados. Ao todo foram disponibilizadas 200 vagas para atendimento em saúde mental. De acordo com a Diretoria de Atenção Psicossocial, a previsão é de que ocorram outros mutirões e cerca de mil pacientes sejam atendidos. (Jornal de Uberaba)

https://www.jornaldeuberaba.com.br/noticia/125823/sabado-tem-mutirao-de-consultas-de-psiquiatria-do-saude-sim

Projeto de MoC em feira no Peru

Nos últimos cinco anos, o Peru chegou por duas vezes ao topo do ranking mundial da gastronomia. O país é o atual detentor do título de melhor restaurante do mundo, consolidando internacionalmente a sua culinária. Neste ano, a maior gastronomia do mundo abriu as portas e reverenciou os sabores de um projeto autêntico da Prefeitura de Montes Claros, o Sabores dos Gerais. O projeto do Município foi apresentado na Expoalimentaria 2025, realizado em Lima, no Peru, entre os dias 24 e 26 de setembro. (Jornal de Notícias – Montes Claros)

https://novojornaldenoticias.com/noticias/projeto-da-prefeitura-e-destaque-em-feira-de-gastronomia-do-peru/

Formiga registra golpes via aplicativos

Na tarde de quarta-feira (1º), diversos alertas sobre golpes virtuais começaram a circular pelas redes sociais, em Formiga. Usuários relatam ter recebido mensagens de números conhecidos contendo comprovantes de pagamento ou links suspeitos. Ao acessá-los, os dispositivos acabam sendo clonados ou comprometidos. De acordo com os relatos, os golpistas utilizam números salvos na agenda das vítimas para enviar mensagens que simulam transferências ou solicitações urgentes. Ao clicar em links ou arquivos desconhecidos, os usuários podem ter seus aplicativos clonados, além de expor informações bancárias, senhas e dados pessoais. (Últimas Notícias – Formiga)

https://ultimasnoticias.inf.br/noticia/formiga-registra-casos-de-golpe-via-whatsapp-nesta-quarta-1-veja-como-se-proteger/