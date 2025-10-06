Foto: Gil Leonardi / Imprensa MG

Arrecadação de impostos sobe 0,5% em Minas

No mês que começou o mais recente tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o governo de Minas Gerais encerrou agosto com uma leve alta de 0,5% na arrecadação de impostos estaduais em comparação com o mesmo mês de 2024. No período, foram destinados aos cofres públicos do Estado R$ 8,7 bilhões entre impostos e taxas. Frente a julho, quando a arrecadação chegou a R$ 8,6 bilhões, houve aumento de 1%. Os dados são da Secretaria de Estado da Fazenda (SEF). (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

Raiva deixa JF em alerta

Três bovinos morreram em Juiz de Fora após contraírem o vírus da raiva neste ano. Os casos ocorreram entre o fim de maio e o início de junho, em duas propriedades da área urbana, e foram confirmados por exames realizados no Laboratório de Saúde Animal, em Belo Horizonte. Segundo o fiscal agropecuário e médico-veterinário do Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), Luciano Puga, desde então não houve novos registros na cidade. “A região é endêmica para raiva. Casos esporádicos sempre acontecem na Zona da Mata mineira. A diferença agora é que ocorreram em área urbana”, explicou. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Minas Sem Miséria chega à região

O Município de Araçuaí recebe, na próxima sexta-feira, 10, o encontro regional dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri do Fórum Técnico Minas Sem Miséria. Promovido pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o evento tem o objetivo de envolver a sociedade na elaboração de um plano estadual e no aprimoramento de políticas públicas para combate à pobreza extrema. A programação do fórum se estende ao longo de todo o dia, Auditório I do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

Subestação reforça energia no Leste

A Cemig colocou em operação a Subestação Itanhomi 1, um investimento de R$ 50 milhões dentro do Programa Mais Energia. O empreendimento vai garantir mais qualidade e confiabilidade no fornecimento de energia para cerca de 93 mil pessoas em oito municípios do Leste de Minas: Itanhomi, Alvarenga, Capitão Andrade, Conselheiro Pena, Inhapim, Pocrane, Tarumirim e Tumiritinga. A nova estrutura tem potência de 15 MVA e permitirá a conexão de 40 mil novas unidades consumidoras. O projeto incluiu também a construção de 39 km da Linha de Distribuição Governador Valadares 5 – Itanhomi 1. (Diário de Caratinga)

Pedágio reajustado no Sul de Minas

No 9 de outubro iniciará a cobrança do novo valor de pedágio em rodovias da região de Pouso Alegre, Itajubá e Monte Sião, no Sul de Minas. O reajuste é válido para as oito rodovias administradas pela EPR Sul de Minas, como a BR-459 e MG-290. Segundo a EPR, o reajuste é conforme deliberação da Agência Reguladora de Transportes do Estado de Minas Gerais (ARTEMIG), publicada nesta quarta-feira (1º/10). A tarifa-base para veículos de passeio passa de R$ 9,60 para R$ 10,10. (Terra do Mandu – Pouso Alegre)

Defensoria realiza Oficina em Ituiutaba

A Defensoria Pública de Minas Gerais, por meio da Unidade de Ituiutaba, promoveu a primeira Oficina de Parentalidade, no dia 24 de setembro, iniciativa que busca fortalecer os vínculos familiares e garantir o bem-estar de crianças e adolescentes.

O encontro foi conduzido pelas defensoras públicas Mônica Alves da Costa Franco e Ana Luísa Cavalcanti. Na oficina, foram discutidos temas como pensão alimentícia, guarda, convivência e corresponsabilidade parental, além da importância do acompanhamento escolar das crianças e adolescentes, que além de dever legal é também demonstração de afeto.

