Minas lidera ranking da “Lista Suja”

O estado de Minas Gerais é responsável por 1 em cada 5 casos de trabalho análogo à escravidão no Brasil, segundo a mais recente atualização da “Lista Suja” do trabalho escravo, divulgada nesta segunda-feira (6) pelo Ministério do Trabalho e Emprego. De um total de 691 empregadores incluídos no cadastro, 151 estão localizados em Minas Gerais, representando 21,8% do total nacional. Em seguida aparecem a Bahia, com 77 casos (11,1%), e São Paulo, com 73 registros (10,6%). (Em Tempo – Nanuque)

https://jornalemtempo.com/minas-gerais-lidera-ranking-nacional-de-trabalho-analogo-a-escravidao-mostra-nova-lista-suja

BH terá muralha de monitoramento

O prefeito Álvaro Damião lançou na segunda-feira, 6, o Muralha BH, sistema integrado de monitoramento inteligente desenvolvido pela Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção, em parceria com a Prodabel. O objetivo é combater a criminalidade, ampliar a sensação de segurança e, com isso, melhorar a qualidade de vida da população. A iniciativa prevê a instalação de mais de 12 mil câmeras em áreas mapeadas por toda a cidade, numa Rede de Vigilância Inteligente. (Cidade Conecta – Nova Lima)

https://www.cidadeconecta.com/noticias/prefeitura-lanca-muralha-bh-para-combater-a-criminalidade/

Cia Palhosso chega em Mariana

A Cia Palhosso, de Poços de Caldas, está de malas prontas para as cidades mineiras de Mariana e Brumadinho. O grupo, formado por quatro palhaços, vai apresentar o espetáculo “1,2,3 Palhacei!” com duas sessões gratuitas em cada município. Esta ação celebra a Semana da Criança e acontece por meio de um edital do Governo de Minas Gerais no contexto da Política Nacional Aldir Blanc. Ainda há o apoio da Secretaria Municipal de Patrimônio Cultural e Turismo de Mariana e da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de Brumadinho. (Poços Já)

https://pocosja.com.br/noticia/divirtase/2025/10/06/cia-palhosso-chega-em-mariana-e-brumadinho-para-comemorar-a-semana-da-crianca/

Pouso Alegre sedia Fórum

Nos dias 20 e 21 de outubro, o Fórum da Alta Gestão 5.0, vai reunir em Pouso Alegre, no Sul de Minas Gerais, grandes palestrantes e líderes que acreditam no poder da transformação para construir o futuro dos negócios. A Acipa, o Sebrae Minas e o Sicoob Credivass unem forças para apoiar o desenvolvimento dos negócios locais, oferecendo orientação, capacitação e soluções financeiras para fortalecer empreendedores e empresas da região. No dia 20 são aguardados grandes nomes e discussões sobre inovação, transformação e gestão. No dia 21, acontece a Rodada de Negócios do Sebrae, criando oportunidades únicas de conexão e novos mercados. (Estrada Nacional)

https://www.estradanacional.info/post/f%C3%B3rum-da-alta-gest%C3%A3o-5-0-pouso-alegre-vai-receber-encontro-empresarial

Itabirito celebra culinária afro-mineira

O Festival Gastronômico de Itabirito 2025 começou nesta segunda-feira (6), celebrando a culinária afro-mineira. Neste ano, o evento, promovido pela Prefeitura de Itabirito, por meio da Secretaria de Patrimônio, Cultura e Turismo, destaca a fusão entre os sabores das raízes mineiras e a ancestralidade da cultura africana. Com tradição e criatividade, o Festival reúne 22 estabelecimentos locais, que apresentam pratos autorais inspirados na temática afro-mineira. O período de degustação segue até 22 de novembro, com uma programação que inclui, além da tradicional disputa entre bares e restaurantes, oficinas gastronômicas em escolas municipais. (O Liberal)

https://oliberalinconfidentes.com.br/destaque/festival-gastronomico-de-itabirito-celebra-a-culinaria-afro-mineira/

Parceria cria Centro Tecnloógico

A St George Mining Limited e o Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (Cefet-MG), Campus Araxá, anunciaram a assinatura de um Memorando de Entendimento (MoU) para a criação do Centro Tecnológico St George/Cefet-MG. O projeto terá como núcleo uma planta-piloto dedicada ao processamento mineral e refino hidrometalúrgico. Pelo acordo, a St George financiará integralmente a construção, aquisição de equipamentos e adequações de engenharia do centro. Nos primeiros três anos, a empresa implementará as condições laboratoriais e de planta-piloto necessárias para testes em escala ampliada. (Clarin Net)

https://clarim.net.br/st-george-e-cefet-araxa-fecham-parceria-para-centro-tecnologico-de-processamento-mineral/