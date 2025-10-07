FAEMG SENAR | Divulgação

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) abriu as inscrições para o processo seletivo dos cursos técnicos de nível médio referentes ao primeiro semestre de 2026. São 5.338 vagas distribuídas em polos e unidades de ensino do Senar em diversos estados do Brasil.

As inscrições podem ser realizadas até 24 de novembro, exclusivamente pelo site www.senar.org.br/etec

Os cursos são oferecidos nas modalidades a distância (EAD) e presencial, com opções nas áreas de Agricultura, Agronegócio, Agropecuária, Florestas, Fruticultura, Segurança do Trabalho, Zootecnia e Cafeicultura. As aulas têm início previsto para 23 de fevereiro de 2026.

Cursos disponíveis em Minas Gerais

Curso Técnico em Agronegócio (EAD)

Polo Conselheiro Lafaiete (SPR Conselheiro Lafaiete) – 25 vagas

Polo Varginha (Centro de Excelência em Cafeicultura / CEC) – 60 vagas (2 turmas de 30 alunos)

Curso Técnico em Agropecuária (EAD)

Polo Barbacena (SPR Barbacena) – 25 vagas

Polo Guarani (SPR Guarani) – 25 vagas

Polo Oliveira (SPR Oliveira) – 25 vagas

Polo Curvelo (SPR Curvelo) – 25 vagas

Curso Técnico em Cafeicultura (Presencial)

Polo Varginha (Centro de Excelência em Cafeicultura / CEC) – 120 vagas

(2 turmas de 30 alunos no período matutino e 2 turmas de 30 alunos no período noturno)

Seleção e Matrícula

Produtores rurais, familiares e colaboradores de produtores têm prioridade na seleção, mediante apresentação de documentos que comprovem a atividade rural. As vagas não preenchidas por esse público serão disponibilizadas ao público em geral.

O processo seletivo é gratuito e ocorre em duas etapas:

Análise da documentação; Classificação dos inscritos, com base no histórico e certificado de conclusão do ensino médio.

A lista preliminar de classificados será divulgada em 11 de dezembro, e o resultado final no dia 17 de dezembro. As matrículas presenciais deverão ser realizadas entre 19 e 26 de janeiro de 2026, nos polos de ensino escolhidos no ato da inscrição.

Os cursos técnicos do Senar seguem o eixo tecnológico de Recursos Naturais, conforme o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos do Ministério da Educação (MEC). As formações combinam atividades teóricas, práticas e de campo, sendo totalmente gratuitas e voltadas para a formação profissional rural, com foco em empregabilidade e sustentabilidade no campo.

Para consultar o edital completo e a lista de polos participantes, acesse: www.senar.org.br/etec