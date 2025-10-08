Foto: Divulgação PMU

Licitação de R$ 71 milhões em Uberlândia

A Prefeitura de Uberlândia lançou uma licitação para realizar obras de drenagem nos córregos Lagoinha e Mogi. A iniciativa busca resolver os problemas históricos de alagamentos na cidade, que se intensificam nos períodos de chuvas. O valor estimado do contrato é de R$ 71.905.267,77. A Secretaria Municipal de Infraestrutura e o Departamento Municipal de Água e Esgoto (DMAE) conduzem o processo, com a sessão pública para propostas agendada para 13 de janeiro de 2026. (Regionalzão – Uberlândia)

https://regionalzao.com.br/cotidiano/uberlandia-lanca-licitacao-de-r-71-milhoes-para-obras-de-drenagem/

Alunos passam mal com merenda

A Prefeitura de Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, informou que 63 alunos da Escola Técnica Sandoval Soares de Azevedo passaram mal após consumirem salpicão servido na instituição nesta terça-feira (7). Os estudantes foram atendidos na UPA do Hospital e Maternidade Regional de Ibirité. Em nota publicada nas redes sociais, a administração municipal afirmou que não houve casos graves entre os atendidos até as 20h20. O número elevado de pacientes levou a unidade a operar em plano de contingência, com o apoio das equipes da Secretaria Municipal de Saúde, incluindo a Vigilância Sanitária e Epidemiológica. (Por Dentro de Minas)

https://pordentrodeminas.com.br/noticias/gerais/2025/10/mais-de-60-alunos-passam-mal-apos-comer-salpicao-em-escola-de-ibirite-diz-prefeitura/

Arcos reivindica anel rodoviário

Em reunião realizada terça-feira, 07, no Ministério dos Transportes, representantes do município de Arcos participaram de encontro para tratar de melhorias no trecho urbano da BR-354. Será feito um estudo para uma conserva e intervenções na rodovia, após análise dos contratos para definição da empresa responsável pela execução. É necessário o projeto para um anel rodoviário de aproximadamente 18 km, com custo estimado entre 3,5 a 5 milhões de reais. (Jornal do Centro Oeste – Arcos)

https://www.jornalcco.com.br/anel-rodoviario-de-r-120-milhoes-na-br-354-em-arcos-e-pauta-no-ministerio-dos-transportes

Cajuruense conquista Olimpíada

Minas Gerais, em especial, a cidade de Carmo do Cajuru, foi muito bem representada durante a final da 2ª Olimpíada Nacional da Contabilidade (ONC). O evento foi realizado no último dia 26 de setembro, na cidade de Natal, no 14º Encontro Nacional da Mulher Contabilista. A disputa reuniu os melhores estudantes de Ciências Contábeis do país e atraiu expectativa nacional. Entre os destaques da competição, brilhou o nome de Driele Lopes Camargos, natural de Carmo do Cajuru, cidade vizinha de Divinópolis, ao conquistar uma honrosa terceira colocação, elevando o protagonismo feminino e mineiro no cenário contábil nacional. (Jornal Agora)

https://www.agoracomvoce.com.br/2025/10/08/cajuruense-conquista-bronze-em-olimpiada-nacional-de-contabilidade/

Poços aprova Bolsa-Esporte

A Câmara Municipal aprovou projeto que institui o Programa Bolsa-Esporte do Município de Poços de Caldas. A nova lei tem como objetivo incentivar o esporte de rendimento, apoiar atletas, paratletas, técnicos, professores de educação física e equipes, e ampliar a presença da cidade em competições regionais, nacionais e internacionais. De acordo com o texto aprovado, o Bolsa-Esporte é um incentivo financeiro anual concedido por meio de 12 parcelas mensais para atletas e técnicos, e pagamento único para equipes. O valor do benefício varia conforme a categoria. (Jornal Mantiqueira – Poços de Caldas)

https://www.jornalmantiqueira.com.br/2025/10/07/camara-municipal-aprova-criacao-do-programa-bolsa-esporte-em-pocos/

JF quer ampliar inclusão

A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), por meio das secretarias de Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo, da Inovação e Competitividade (Sedic) e de Assistência Social (SAS), realizará nesta quinta-feira (9) um encontro com representantes de Recursos Humanos de empresas locais. O objetivo é apresentar projetos das pastas voltados à inclusão socioprodutiva e à promoção da cidadania, aproximando o poder público do setor empresarial. Segundo a Prefeitura, o evento busca fortalecer a articulação entre empresas e o poder público, ampliando as oportunidades de encaminhamento profissional para pessoas atendidas por programas sociais do município. (RCW TV – Juiz de Fora)

https://www.rcwtv.com.br/noticia/prefeitura-promove-encontro-com-empresas-para-ampliar-inclusao-em-juiz-de-fora