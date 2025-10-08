Evento será realizado em 27 de outubro de 2025, às 16h30, no BH Shopping, em Belo Horizonte

O Conecta Com Minas, maior evento da indústria da Comunicação em Minas Gerais, chega à sua 3ª edição no dia 27 de outubro de 2025, às 16h30, no BH Shopping, em Belo Horizonte.

Realizado pelo Sindicato dos Proprietários de Jornais, Revistas e Veículos de Comunicação Digital do Estado de Minas Gerais (SINDIJORI/MG), com apoio de entidades do setor — como Amirt, Sert, Sinapro e Sepex — o evento se consolida como um marco no calendário da comunicação mineira, reunindo representantes de veículos de imprensa, agências, rádios, jornais, portais, mídia exterior e profissionais de todas as regiões do estado.

“Mais do que um evento, o Conecta Com Minas é um espaço de convergência, onde diferentes vozes e experiências se unem em prol de um mesmo propósito: fortalecer e valorizar a comunicação mineira”, observa o presidente do SINDIJORI/MG, Rodrigo Fernandes.

Nesta edição, o encontro se apresenta ainda mais abrangente e dinâmico, reafirmando seu compromisso de promover integração, diálogo e desenvolvimento coletivo.

Debates, integração e posse da nova diretoria

Ao longo do evento, serão discutidos os principais desafios do setor, além de soluções inovadoras e novas perspectivas que apontam para o futuro da comunicação em Minas Gerais.

O Conecta Com Minas será um ambiente voltado ao aprendizado, reflexão e troca de ideias, oferecendo a cada participante a oportunidade de ampliar horizontes e construir conexões estratégicas.

Durante o encontro, ocorrerá também o cerimonial de posse da nova Diretoria do SINDIJORI/MG — um momento solene e simbólico, que reforça a representatividade, a união e o fortalecimento institucional da categoria.

Inscrições abertas

O Conecta Com Minas é gratuito e voltado aos profissionais da área de comunicação. O evento conta com apoio e patrocínio da FIEMG e da Codemge, e as inscrições podem ser feitas pelo Sympla.

A programação completa ainda está em fase de finalização e será divulgada em breve.

Serviço

Conecta Com Minas

Data: 27 de outubro de 2025, às 16h30

Local: BH Shopping – Piso Ouro Preto, Belo Horizonte

Inscrições: Sympla – Conecta Com Minas