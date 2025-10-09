FAEMG SENAR | Divulgação

Minas recebe a maior edição da Semana Internacional do Café

Entre os dias 5 e 7 de novembro de 2025, Belo Horizonte recebe a 13ª edição da Semana Internacional do Café (SIC), o principal ponto de encontro para profissionais que impulsionam a cafeicultura brasileira e mundial. Este ano, a SIC cresce 50% em espaço, ocupando 20 mil m², atinge o número recorde de 240 expositores e prevê movimentar aproximadamente R$ 150 milhões em negócios, recebendo cerca de 25 mil pessoas de mais de 40 países.

A SIC é uma plataforma de promoção e negócios organizada em oito frentes: Simpósio e Fórum, A Exposição, Salas de Cupping, Coffee of the Year, Rodada de Negócios, Festival Café da Semana, Campeonatos & Prêmios e Encontros e Workshops.

Esta é uma realização do Sistema Faemg Senar, Espresso&CO, Sebrae e Governo de Minas Gerais, com apoio institucional do Sistema Ocemg.

“Somos líderes mundiais na produção de um dos grãos mais apreciados do planeta. Com 26 milhões de sacas, Minas Gerais responde por cerca de 47% da produção brasileira e acompanha a transformação do mundo do café, que passa pela união do setor. Nesse movimento, a SIC representa um espaço de diálogo e conexão de toda a cadeia produtiva para que continuemos fortalecendo e valorizando a cafeicultura mineira. Oportunizar acesso a mais conhecimento e tendências e fomentar novos negócios contribui para que nossos cafeicultores possam avançar e conquistar novos mercados. Que a tradição mineira, aliada à inovação, contribua cada vez mais para o desenvolvimento da cafeicultura brasileira.”

— Antônio de Salvo, presidente do Sistema Faemg Senar.

Com foco em negócios e B2B, a SIC reúne diversos profissionais do mercado do café — de pequenos a grandes produtores — além de empreendedores, empresas de toda a cadeia produtiva, agrônomos, mestres de torra, baristas, pesquisadores e compradores internacionais.

“A Semana Internacional do Café se consolidou como a principal plataforma de negócios do setor no Brasil e uma das mais relevantes do mundo. Nosso papel é criar um ambiente em que produtores, indústrias, torrefadores, compradores e novos empreendedores possam se conectar e gerar resultados concretos. Em 2025, a SIC amplia sua dimensão e reforça seu compromisso em antecipar tendências, abrir mercados e oferecer caminhos reais de desenvolvimento para toda a cadeia.”

— Caio Alonso Fontes, CEO da Espresso&CO.

Sob o tema “Café em Transformação – Inovação, Sustentabilidade e Oferta do Mercado Global”, a SIC 2025 convida o setor a refletir sobre os desafios e oportunidades que moldam o futuro da cafeicultura. Com uma programação robusta, o evento promove conhecimento de ponta e conexões estratégicas para toda a cadeia produtiva — do produtor ao consumidor final.

O evento também dialoga diretamente com a realização da COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, sediada no Brasil, e com o novo cenário geopolítico global, que impacta a produção, comercialização e consumo do café. Assim, a SIC se consolida como um espaço estratégico de articulação e visibilidade para práticas sustentáveis e soluções tecnológicas.

Entre os destaques da programação estão as Rodadas de Negócios, que proporcionam um ambiente voltado à geração de parcerias e contratos comerciais, permitindo que produtores apresentem seus cafés e ampliem sua inserção em novos mercados.

O Simpósio e o Fórum reúnem especialistas e lideranças do setor para discutir o futuro da cafeicultura, enquanto as Salas de Cupping funcionam como uma vitrine da diversidade e qualidade do café brasileiro.

“O futuro do café será marcado por uma revolução que vai muito além da xícara. Sistemas produtivos regenerativos, inteligência artificial, cafés funcionais e até alternativas produzidas em laboratório apontam para um cenário desafiador, onde o valor extrapola o grão e se consolida na experiência e na autenticidade das origens.”

— Marcelo de Souza e Silva, presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae Minas.

O Festival do Café da Semana é outra novidade, um espaço criado para reunir negócios e coffee lovers em um ambiente de experiências, com presença de cafeterias e microtorrefações.

A programação inclui ainda Exposição, Encontros & Workshops, Campeonatos e Prêmios — como o Campeonato Brasileiro de Blends de Café, Golden Cup Brasil, Campeonato Brasileiro de Barista, Concurso Florada Premiada, Concurso Espresso Design e Torrefação do Ano Brasil — e o tradicional Coffee of the Year, que destaca os melhores cafés do país.

“O evento já está bem consolidado como oportunidade de negócio, parcerias e vitrine de tendências e tecnologias. Minas é reconhecida como um dos grandes polos produtores mundiais de café e o nosso desafio é sempre ir além.”

— Thales Fernandes, secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais.

A Semana Internacional do Café (SIC) é uma das maiores feiras do mundo e o principal ponto de encontro da cadeia cafeeira, reunindo profissionais em busca de mercados, conhecimento e negócios. Criada em 2013, em Belo Horizonte, para celebrar os 50 anos da Organização Internacional do Café (OIC), a SIC se tornou referência global no setor.

13ª Semana Internacional do Café – SIC 2025

. Datas: 5, 6 e 7 de novembro de 2025

. Horário: das 10h às 19h

. Local: Expominas – Av. Amazonas, 6200, Gameleira, Belo Horizonte – MG

