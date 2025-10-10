Fotos: Reprodução Portal MPA

Tarifaço: Divinópolis entre as mais afetadas

Divinópolis aparece entre as cinco cidades de Minas Gerais mais impactadas pelas tarifas impostas pelos Estados Unidos desde agosto. As exportações do município caíram 55,60%, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. A medida do governo norte-americano provocou uma queda geral de 45,41% nas remessas mineiras para os EUA entre agosto e setembro, com redução de US$ 371,87 milhões em comparação ao mesmo período de 2024. Entre as cidades mais atingidas estão Sete Lagoas (68,29%), João Monlevade (58,21%), Belo Horizonte (57,81%), Araxá (56,63%) e Divinópolis (55,60%). (Portal MPA – Divinópolis)

Juiz de Fora faz apreensão de bebidas

A Operação Salus, promovida pela Prefeitura, por meio da fiscalização integrada com vários órgãos municipais em Juiz de Fora, resultou na apreensão de 933 litros de bebidas destiladas com suspeitas de adulteração em 33 estabelecimentos na cidade. Destes, três foram interditados. Além disso, foram emitidos 25 autos de notificação, 16 de apreensão, 13 de infração, quatro de intimação para regularização de alvará e 15 intimações pela Vigilância Sanitária. As bebidas recolhidas foram encaminhadas para análise ou descartadas. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Internacionaliza Minas faz evento em Varginha

Varginha sediou a edição local do Internacionaliza Minas, um encontro voltado à promoção de parcerias comerciais e tecnológicas entre Brasil, Índia e Indonésia. O evento foi realizado no Porto Seco Sul de Minas, reunindo empresários, representantes de câmaras internacionais e autoridades municipais. A iniciativa, promovida pela Câmara Indo-Brasileira de Comércio e Indústria, pela Câmara Brasil–Indonésia e pela Prefeitura de Varginha, teve como foco apresentar oportunidades de investimento, inovação e intercâmbio empresarial entre os países participantes. (O Debate – Varginha)

Centro de Treinamento inaugurado

A montadora Iveco reuniu autoridades, especialistas e parceiros estratégicos no evento “Futuro em Movimento – encontro pela mobilidade sustentável”, realizado em Belo Horizonte, 100% carboneutro. A iniciativa, alinhada ao chamado à ação da COP 30, teve como destaque a inauguração do Centro de Treinamento da Iveco Academy, em parceria com o Senai MG e o lançamento do protótipo do Daily Multifuel, veículo comercial leve impulsionado por etanol, gás natural e biometano em operações urbanas de carga. (Diário Sete Lagoas)

Procuradoria mantém cassação

A Procuradoria Regional Eleitoral de Minas Gerais deu parecer favorável para manter a decisão que cassou o registro e os diplomas dos candidatos do Partido Republicanos de Caratinga, por fraude à cota de gênero nas eleições municipais de 2024. O parecer foi assinado pelo procurador regional eleitoral José Jairo Gomes, em 9 de outubro de 2025, e encaminhado ao Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. São alvos diretos da decisão os vereadores João Levindo de Faria (João Catita), José Cordeiro de Oliveira e Valdeci Dionísio da Silva (Dete), que podem perder seus mandatos, caso a decisão seja mantida na Justiça. (Diário de Caratinga)

Queimada gera multas em Caeté

A Prefeitura de Caeté, através da Secretaria do Meio Ambiente, alerta que queimadas são crimes ambientais e, além de ser ilegal, o fogo também coloca vidas em risco, agrava as mudanças climáticas e contribui para a escassez de água. A administração vai fazer valer a lei nº 3.049, de 2016, que proíbe queimadas na zona urbana de Caeté, e serão aplicadas multas, que vão de R$ 347,00 até R$ 4.330,00. (Opinião – Caeté)

Viçosa na campanha cibernética

A Prefeitura de Viçosa, por meio da Secretaria Municipal de Agropecuária, marcou presença na Live de abertura da campanha “Outubro: Mês de Conscientização sobre a Segurança Cibernética no Agronegócio”, realizada no dia 1º de outubro. A secretária Cristina Fontes Araújo Viana representou o município no evento, reforçando o compromisso de Viçosa com a inovação e a segurança digital no campo. A campanha chama atenção para o aumento de incidentes e ataques cibernéticos registrados contra governos e empresas de diversos setores, incluindo o agronegócio, que começa a ser alvo frequente dos criminosos virtuais. (Folha da Mata – Viçosa)

