FAEMG SENAR | Divulgação

Evento destacou protagonismo feminino e integração do setor rural mineiro

O protagonismo feminino no agronegócio mineiro foi destaque nesta quinta-feira (9/10), durante o Encontro das Líderes Agro de Minas, que reuniu produtoras rurais, presidentes de sindicatos, integrantes das Comissões Faemg Mulher e Faemg Jovem, da Comissão Nacional das Mulheres do Agro, além de diretoras dos Núcleos de Mulheres dos Sindicatos Rurais.

Com foco no desenvolvimento pessoal e profissional, o evento buscou inspirar novas lideranças, promover a integração entre gerações e reforçar a representatividade feminina nos espaços de decisão do agro. Estiveram presentes as deputadas federais Ana Paula Leão, Greyce Elias e Rosângela Reis, que reforçaram o compromisso com o fortalecimento das mulheres do campo.

A palestra de abertura, “Liderança e Futuro”, foi conduzida pelo presidente do Sistema Faemg Senar, Antônio de Salvo, que ressaltou a importância da união e da representatividade no campo.

“Vivemos um momento em que liderança significa construir juntos o futuro do agro. Precisamos de coragem, sensibilidade e visão para seguir avançando, garantindo que Minas continue sendo exemplo de força, produtividade e inovação no Brasil. O nosso setor é o que sustenta o país, e é com diálogo e cooperação que continuaremos crescendo.”

— Antônio de Salvo, presidente do Sistema Faemg Senar

A prefeita de Reduto e produtora rural Cíntia Matos apresentou a palestra “Liderança, representatividade e política”, destacando sua trajetória como a primeira mulher eleita prefeita do município. Ela enfatizou que cada vez mais mulheres vêm assumindo papéis de liderança no campo e na política, tornando o agro mais diverso e representativo.

“Quando uma mulher ocupa um cargo de poder, ela abre caminho para muitas outras. É assim que transformamos realidades e inspiramos novas gerações.”

— Cíntia Matos, prefeita de Reduto

A vice-presidente da Comissão Nacional das Mulheres do Agro da CNA, Simone de Carvalho, reforçou a importância da atuação feminina no sistema sindical rural.

“Nós, mulheres do agro, já mostramos nossa força dentro da porteira, mas também precisamos atuar fora dela — nos sindicatos, federações e na Confederação. Somos a base dessa grande pirâmide que sustenta o setor produtivo brasileiro.”

— Simone de Carvalho, CNA

O painel “Liderança que transforma: mente empreendedora, atitude inovadora”, mediado por Silvana Novais, reuniu Adriana Maugeri (AMIF), Cristiane Castro (Uberlândia) e Maria José Cyrino (Guaxupé). As participantes destacaram iniciativas inspiradoras que unem inovação, propósito e resultados no agro.

“Temos aqui líderes de todo o estado que fazem a diferença em suas regiões. Este evento é uma forma de discutir uma liderança que pensa o futuro e transforma comunidades.”

— Silvana Novais, mediadora do painel

O evento teve como propósito inspirar novas lideranças, promover a integração entre gerações e reforçar a representatividade feminina em todo o estado.

A programação contou ainda com a palestra “Fortalecimento e liderança: ensinamentos da savana africana”, ministrada por Simone Roncada, e com a participação da presidente da Comissão Faemg Mulher, Juliana Rezende, na palestra “Liderando para o Futuro”.

“Nosso propósito é fortalecer os núcleos e desenvolver as competências de cada mulher do campo, plantando as sementes de uma mudança que vai impactar todo o estado de Minas Gerais.”

— Juliana Rezende, presidente da Comissão Faemg Mulher

Encerrando o encontro, o painel “Liderança que transforma no Sistema Sindical”, mediado por Viviane Cunha, reuniu Simone de Carvalho, Rosivane Siqueira (Passa Tempo) e Wilméia (Rubim). As participantes compartilharam experiências sobre a importância da representatividade feminina para o fortalecimento das bases do agro e o desenvolvimento social das comunidades rurais.