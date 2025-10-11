Foto: Embratur/Divulgação

MG lança roteiro na Abav Expo 2025

Minas Gerais estreou participação na 52ª Abav Expo, no Riocentro (RJ), com uma agenda intensa de encontros, degustações e lançamentos que reforçaram o protagonismo do estado no turismo nacional na última quarta-feira (8). O destaque do primeiro dia foi o lançamento da Rota da Serra do Cipó, novo produto turístico que integra natureza, aventura e hospitalidade no coração da Cordilheira do Espinhaço. O projeto, que reúne 30 experiências distribuídas entre Jaboticatubas e Santana do Riacho, nasce do esforço conjunto entre empreendedores locais, Sebrae Minas e Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult-MG), consolidando um modelo de turismo sustentável e de base comunitária. (Jornal MG Turismo – Belo Horizonte)

Norte discute projeto de macaúba

A Associação dos Municípios da Área Mineira da Sudene recebeu, na semana que passou, representantes da empresa Acelen Renováveis para discutir a implantação de um amplo projeto de plantio de macaúba voltado à produção de biocombustível para aviação (bioquerosene). A Acelen, que atua no setor de energia renovável e possui investimentos do grupo Mubadala Capital, de Abu Dhabi (Emirados Árabes Unidos), pretende implantar o projeto em áreas do Norte de Minas e da Bahia, totalizando 180 mil hectares de cultivo, sendo 40 mil destinados à agricultura familiar. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

Patos conquista gestão de excelência

Patos de Minas alcançou em 2024 a melhor nota de sua história no Índice Firjan de Gestão Fiscal (IFGF), um dos principais indicadores do país sobre a situação financeira dos municípios. Divulgado no último mês (setembro/2025) pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), o estudo mostrou que a cidade registrou gestão de excelência na administração dos recursos públicos, com base em dados oficiais enviados pelas prefeituras à Secretaria do Tesouro Nacional. O desempenho colocou o município na 68ª posição em Minas Gerais e na 534ª colocação no Brasil, entre 5.129 municípios avaliados. (Folha Patense)

Queimadas provocam danos no Vale do Aço

Incêndios em áreas rurais e urbanas do Vale do Aço têm provocado interrupções no fornecimento de energia elétrica, afetando milhares de clientes da Cemig. Apenas na última semana, um incêndio no bairro Macuco, em Timóteo, deixou cerca de mil unidades sem energia e matou quatro cavalos. Em setembro, queimadas na BR-381 danificaram cinco postes, interrompendo o serviço para aproximadamente 11 mil clientes em Timóteo, Antônio Dias, Marliéria e Jaguaraçu. (Diário do Rio Doce)

Grupo municipalista articula chapa

A um ano das eleições gerais de 2026, o grupo de ex-prefeitos e lideranças municipalistas mineiras se reuniu mais uma vez em Belo Horizonte, no dia 8 de outubro. O foco do encontro foi a consolidação de uma chapa alternativa para deputado federal, envolvendo líderes sem mandatos. Segundo Julvan Lacerda, ex-prefeito de Moema e ex-presidente da Associação Mineira de Municípios (AMM), o movimento tem como propósito romper com a lógica tradicional dos partidos e fortalecer a representatividade municipalista na Câmara Federal, sem depender das estruturas dos grandes grupos políticos e dos atuais detentores de mandato. (Edição do Brasil – Belo Horizonte)

Timóteo recebe investimentos

A Copasa e Prefeitura de Timóteo anunciaram nesta sexta-feira (10/10) o início da 3ª e última etapa das obras de abastecimento de água na cidade, no valor de R$ 7,3 milhões. As intervenções têm previsão de término em novembro de 2026 e vão beneficiar mais de 28 mil moradores nos bairros Alvorada, Ana Moura, Ana Rita, Cachoeira do Vale, Jardim Primavera, João XXIII e Macuco. Cerca de R$ 18,2 milhões foram investidos na cidade entre 2020 e 2025, nas 1ª e 2ª etapas das obras. “Já realizamos 70% do trabalho. Agora são mais R$ 7,3 milhões para concluirmos a modernização da infraestrutura e proporcionarmos o melhor abastecimento”, disse a diretora de Operações, Laura Petri, ao representar o presidente da Copasa no evento de anúncio. (Portal Silmara de Freitas)

