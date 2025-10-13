Foto: Reprodução

Zona Azul em Uberlândia é mantida

A 3ª Vara da Fazenda Pública de Uberlândia indeferiu o pedido de tutela de urgência que tentava suspender a cobrança do estacionamento rotativo no município. A decisão mantém a operação da Zona Azul UDI e reforça a legalidade do modelo que combina uso do aplicativo com venda de créditos em pontos físicos credenciados. Na prática, o despacho judicial desmonta a tese de “obrigatoriedade digital” apresentada em ação popular e confirma que o sistema municipal possui base legal suficiente — inclusive prevendo meios alternativos ao uso do app. (Regionalzão – Uberlândia)

ACI comemora com plantio de mudas

Seguindo as celebrações de 90 anos, a Associação Comercial e Industrial (ACI) realizou mais um evento, agora para reforçar seu compromisso com o meio ambiente da cidade. Em parceria com o Projeto Ciliar, foram plantadas nove mudas de ipês no alto da Serra de Santa Helena. Cada muda representa uma década de atuação da entidade. E para marcar o simbolismo do momento, representantes de várias ações da ACI fizeram o plantio. A primeira muda foi plantada pela ex-presidente Maria Auxiliadora. (Jornal Sete Dias)

Betim atrai hubs logísticos

Com inauguração prevista para 2027, o Aeroporto de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), projeta atrair hubs logísticos e mira cargas de alto valor agregado. A localização estratégica, no entrocamento da saída para São Paulo, insere o terminal como forte concorrente do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte (BH Airport), em Confins, que também tem foco neste tipo de operação. Também chamado de Aeródromo Inhotim, o terminal tem potencial para fomentar uma ‘terceira onda de desenvolvimento’ do município. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

JF arrecada 55% do previsto

A Prefeitura de Juiz de Fora arrecadou, até agosto deste ano, 55% do total previsto para 2025, conforme dados apresentados em audiência pública na Câmara Municipal. O encontro teve como objetivo avaliar as metas fiscais e acompanhar a execução do Orçamento do município. De acordo com o relatório, a arrecadação total chegou a R$ 2,5 bilhões entre janeiro e agosto. Desse valor, R$ 2,2 bilhões correspondem a receitas previstas na Lei Orçamentária Anual e R$ 270 milhões a superávit financeiro. As receitas próprias do município — como IPTU, ISSQN e TCRS — somaram R$ 1 bilhão, enquanto R$ 1,1 bilhão veio de transferências do Governo federal e do Governo de Minas. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Vereador denunciado em Uberaba

Escritório de advocacia protocolou junto à Presidência da Câmara Municipal de Uberaba (CMU) ofício solicitando a apuração de possível quebra de decoro parlamentar por parte do vereador Diego Rodrigues (PDT). O pedido alega que o parlamentar utilizou suas redes sociais e o espaço de fala em sessão ordinária para difamar um médico da Unidade de Saúde da Família (USF) Julieta Andrade, no bairro Recreio dos Bandeirantes. O parlamentar diz que não mencionou no nome do profissional e que apenas cumpria a sua função de fiscalização. (Jornal da Manhã - Uberaba)

Santos Dumont faz compra conjunta

A Municipal de Agricultura e Pecuária (SMAP) está com o cadastro aberto para a compra conjunta de pintinhos em Santos Dumont. Segundo Sebastião Ramos, chefe da pasta, a compra em conjunto é realizada pela Secretaria de Agricultura para que haja um intermédio com os fornecedores. Dessa forma, as pessoas conseguem adquirir qualquer quantidade de aves por um preço abaixo do mercado. (Portal 14B – Santos Dumont)

