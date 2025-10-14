Foto: Reprodução JM

Poços vai reduzir tarifa de ônibus

A Prefeitura de Poços de Caldas enviou à Câmara Municipal um projeto de lei que autoriza a concessão de subsídio econômico ao transporte público coletivo, administrado pela Auto Ônibus Floramar, com o objetivo de reduzir a tarifa de ônibus para R$ 5,00. A iniciativa reforça o esforço da Administração Municipal em manter o transporte acessível à população, mesmo diante das dificuldades financeiras enfrentadas pelo município. Atualmente, a passagem custa R$ 6,00, embora o custo real do sistema seja estimado em R$ 7,00. (Jornal Mantiqueira - Poços de Caldas)

Vice de Itaúna tem salário suspenso

O vice-prefeito de Itaúna, Hidelbrando Canabrava Rodrigues Neto, teve o pagamento de seu salário suspenso pela Administração Municipal, conforme nota oficial divulgada pela Prefeitura. Segundo a nota, uma apuração interna confirmou que Canabrava está ausente do expediente desde 15 de setembro de 2025 e não informou oficialmente à Administração sobre a razão ou o prazo de seu retorno. Em resposta à ausência prolongada e injustificada, o Poder Executivo determinou a suspensão do subsídio. (Folha do Povo – Itaúna)

Valadares lança programa de incentivo

Promover capacitação profissional e dar oportunidade de trabalho para jovens e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Esse é o objetivo do Programa de Incentivo à Aprendizagem de Minas Gerais - Descubra. Com o intuito de aumentar a visibilidade do projeto e atrair mais empresas parceiras, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), vai promover no dia 22 deste mês, às 9h, no auditório da Fadivale, um evento para apresentar o programa a empresários do município. (Jornal da Cidade – Governador Valadares)

Designers mineiras vencem prêmio

Belo Horizonte é o grande destaque do Prêmio Nacional de Design da Movelaria Brasileira em premiação promovida pela Abimóvel em parceria com a ApexBrasil premiação designers. A Pequetitos Design conquistou o primeiro lugar na categoria Móveis Planejados, com o Beliche TIT Duo Cama, criação das arquitetas e designers mineiras Juliana Bruno e Mariana X Maia. O prêmio celebra o talento e o protagonismo do design mineiro e feminino no cenário nacional. (Cidade Conecta – Nova Lima)

Itabirito fiscaliza mineração

A Prefeitura de Itabirito sancionou a Lei que cria novas regras para o acompanhamento, registro e fiscalização da exploração de recursos minerais no território municipal. A proposta, de autoria do próprio Poder Executivo, busca garantir mais controle e transparência nas atividades relacionadas à extração de recursos naturais, como minério e água, em alinhamento com a Constituição. A nova legislação determina que empresas e pessoas que exploram recursos minerais, hídricos ou energéticos, tenham que informar regularmente suas atividades à Prefeitura. (O Liberal – Ouro Preto)

Sabará reforça educação infantil

Na segunda-feira, 13 de outubro de 2025, a Prefeitura de Sabará, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou a inauguração do Centro de Educação Infantil Maria Torres da Fonseca (CEI Dona Maria do Pompéu), no Bairro Mangueiras. O evento reuniu autoridades municipais e estaduais, educadores, moradores da comunidade e familiares da homenageada, em uma manhã marcada por emoção e reconhecimento à importância da educação infantil para o desenvolvimento da cidade. (Folha de Sabará)

Córrego Fundo terá subestação

O prefeito de Córrego Fundo realizou nesta semana uma reunião estratégica com a equipe da Diretoria Regional da Cemig. O encontro teve como foco esclarecer as recentes oscilações e interrupções no fornecimento de energia elétrica que vêm afetando a cidade. Durante a reunião, a equipe técnica apresentou detalhes sobre o grande investimento em andamento: a construção da nova Subestação de Córrego Fundo. A obra, orçada em aproximadamente R$ 15 milhões, está em plena execução e representa um marco para a infraestrutura energética do município e da região. (Tribuna do Centro Oeste)

