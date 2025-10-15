FAEMG SENAR | Divulgação

A prevenção e o combate aos incêndios no meio rural ganharam um novo capítulo nesta segunda-feira (13/10) com a assinatura do Protocolo de Intenções que formaliza a união entre o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e o setor agropecuário.

A iniciativa envolve o Sistema Faemg Senar, a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), a Associação Mineira da Indústria Florestal (Amif), o Sistema Ocemg, a Associação da Indústria da Bioenergia e do Açúcar de Minas Gerais (Siamig Bioenergia) e a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-MG).

O acordo prevê ações conjuntas voltadas à capacitação de brigadas rurais, troca de informações sobre focos de calor e promoção de educação ambiental, fortalecendo a prevenção e a resposta a incêndios florestais em todo o estado.

Entidades se unem para reforçar prevenção e proteger o meio rural

“Sabemos o quanto os incêndios causam danos às nossas florestas, às áreas plantadas e às propriedades rurais. Precisamos cuidar com atenção desse ativo valioso, fortalecer a prevenção e investir em capacitação — como já fizemos ao treinar mais de 5.000 pessoas nos últimos anos. É hora de agir de forma conjunta, planejada e preventiva. O fogo não é prática do produtor rural moderno, e sim um risco que precisa ser combatido com orientação e união. Contem conosco para seguir juntos nesse esforço por uma Minas mais segura, produtiva e em paz”, destacou o presidente do Sistema Faemg Senar, Antônio de Salvo, durante a cerimônia.

O protocolo reforça o compromisso das instituições em desenvolver normas técnicas conjuntas, promover capacitação contínua, compartilhar informações sobre focos de calor e integrar esforços para aumentar a resiliência das comunidades rurais frente aos incêndios florestais.

A iniciativa busca alinhar estratégias de comunicação, educação ambiental e políticas públicas voltadas à sustentabilidade, criando uma rede colaborativa entre governo, produtores e sociedade civil para enfrentar os desafios das queimadas no campo.

“A assinatura deste protocolo representa um marco de maturidade institucional para o nosso estado. Trabalhar em parceria com o setor agropecuário é essencial: precisamos unir forças, compartilhar experiências e buscar soluções conjuntas. Temos tecnologia, conhecimento e, sobretudo, comprometimento para agir de forma coordenada, proteger o meio ambiente e garantir a sustentabilidade e o desenvolvimento de Minas Gerais. O fogo não reconhece fronteiras, mas, juntos, estaremos cada vez mais preparados para enfrentá-lo”, afirmou a comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, coronel BM Jordana Daldegan.

O secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Thales Fernandes, também ressaltou a importância da união entre os setores.

“A prevenção de incêndios rurais, junto a todos esses parceiros, é fundamental. Nosso objetivo é alertar e conscientizar cada vez mais o produtor sobre os riscos do fogo no campo. Os protocolos firmados priorizam justamente a prevenção e a agilidade no combate aos primeiros focos. Unindo forças e levando conhecimento até a ponta, junto aos produtores, tenho certeza de que conseguiremos reduzir significativamente os incêndios florestais e garantir colheitas mais fartas, ano após ano”, afirmou.

Presidente do Sistema Faemg Senar, Antônio de Salvo, assinando protocolo de intenções



Também assinaram o protocolo a presidente da Amif, Adriana Maugeri; o assessor institucional do Sistema Ocemg, Geraldo Magela da Silva; o presidente da Siamig Bioenergia, Mário Campos; e o diretor-presidente da Emater-MG, Otávio Maia.

Queimadas em Minas

Minas Gerais possui uma das maiores áreas rurais do país, com destaque para culturas de grande relevância nacional e internacional, como florestas plantadas, soja, cana-de-açúcar, milho e algodão. O período de estiagem aumenta a vulnerabilidade do meio rural à ocorrência de incêndios, que causam prejuízos econômicos, ambientais e sociais, afetando agricultores, comunidades rurais e matas nativas.

Entre julho e setembro de 2024, as queimadas em Minas atingiram mais de 305 mil hectares e geraram prejuízos estimados em R$ 1,2 bilhão, especialmente em pastagens e lavouras.

A nova parceria busca fortalecer a atuação integrada e ampliar a colaboração entre governo, produtores e sociedade, promovendo proteção ambiental, segurança no campo e redução dos impactos das queimadas.