Foto: Divulgação Cemig

COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Nova subestação no Norte de Minas

A Cemig segue ampliando sua presença e fortalecendo o sistema elétrico na região Norte de Minas. A mais recente entrega é a ampliação da subestação Janaúba 01, que entra em operação no mês de novembro deste ano, aumentando a potência instalada de 25 MVA para 50 MVA, com a adição de mais um transformador. Parte do Programa Mais Energia e com investimento de mais de R$ 19 milhões, a obra inclui ainda uma linha de distribuição metálica de 138 kV, com cerca de 32 km de extensão. A nova instalação vai reforçar o atendimento à Região de Serra Geral, que já havia re­cebido a SEs Monte Azul e Janaúba 5. (Novo Jornal de Notícias – Montes Claros)

https://novojornaldenoticias.com/noticias/cemig-entrega-nova-subestacao-e-investe-mais-de-r-62-milhoes/

Festival ajuda na luta contra câncer

Entre os dias 2 e 5 de outubro de 2025, a cidade de Nova Resende recebeu o 3º Festival do Café, um evento solidário promovido pela Coopervitae – Cooperativa de Crédito de Nova Resende, com o objetivo de arrecadar recursos em prol do Hospital Regional do Câncer de Passos (HRC). O evento contou com forte mobilização da comunidade e do setor empresarial, reunindo mais de 53 empresas parceiras, sendo 25 expositores que apresentaram produtos e serviços locais. A cada venda realizada, um sino era tocado na tenda central da cooperativa, simbolizando um gesto de esperança e gratidão. (Folha Regional – Muzambinho)

https://afolharegional.com.br/noticias/coopervitae-mobiliza-comunidade-no-3o-festival-do-cafe-e-arrecada-fundos-para-o-hospital-do-cancer-de-passos/

Divinópolis terá evento de inovação

O Sebrae Minas e a Prefeitura de Divinópolis, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, realizam, no dia 1º de novembro, a 2ª edição do Divinópolis Summit, o maior evento de inovação, tecnologia e empreendedorismo do Centro-Oeste mineiro. O evento, que será realizado das 8h30 às 18h, na Faculdade Anhanguera, reunirá empreendedores, startups, investidores e mentores especializados em inovação. (Portal G37)

https://g37.com.br/divinopolis/divinopolis-recebe-maior-evento-de-inovacao-e-empreendedorismo-do-centro-oeste-mineiro/

Serra de Santa Helena tem celebração

A Serra de Santa Helena, símbolo natural e espiritual de Sete Lagoas, volta a ser palco de celebração e reencontro. No próximo sábado, 25 de outubro, a partir das 18h, acontece a última edição do ano do Caldo da Lua, evento cultural que encerra 2025 com um convite à fé, à reflexão e à valorização da vida. Com apoio da Prefeitura de Sete Lagoas, o Caldo da Lua – Edição Primavera promete uma noite de música, arte, gastronomia e solidariedade, marcando um novo ciclo de esperança após os dias difíceis provocados pelas queimadas que atingiram a Serra nas últimas semanas. (Diário de Ste Lagoas)

https://www.diariosetelagoas.com.br/momento-arte-e-renovacao-na-serra-de-santa-helena-caldo-da-lua-celebra-esperanca-apos-as-queimadas

Polícia ganha Carraro e Poshe

Duas potentes máquinas agora fazem parte das forças de segurança de Minas Gerais. Uma Porsche e um Chevrolet Camaro foram doadas pela Polícia Federal (PF) e entregues nessa quinta-feira (16) em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Os veículos foram repassados à Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) e à Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). A Porsche já foi caracterizada com as cores e insígnias da Polícia Civil, enquanto o Camaro recebeu o novo padrão visual da PM. De acordo com as corporações, os automóveis terão função simbólica e institucional, integrando o acervo de cada força. (Por Dentro de Minas)

https://pordentrodeminas.com.br/noticias/gerais/2025/10/policias-civil-e-militar-de-minas-gerais-ganham-porsche-e-camaro-como-viaturas/?utm_source=whatsapp&utm_medium=Refer%C3%AAncia&utm_term=gerais

Diamantina celebra fé e devoção

Em Minas Gerais, Diamantina, Patrimônio Cultural da Humanidade, celebra em outubro uma de suas mais tradicionais manifestações religiosas e culturais: a Festa de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. O evento, que reúne devoção, história e expressões populares, conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Diamantina, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Patrimônio, além de devotos e parceiros locais. A programação teve início em 10 de outubro e se estende até o dia 19, com novenas, missas temáticas, cortejos, levantamento do mastro, danças tradicionais, participação das pastorais e irmandades, além da presença de grupos culturais que reforçam o caráter comunitário da festa. (Estrada Nacional)

https://www.estradanacional.info/post/tradi%C3%A7%C3%A3o-f%C3%A9-e-cultura-se-unem-em-diamantina