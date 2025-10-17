FAEMG SENAR | Divulgação

O 1º Seminário Segurança no Campo foi realizado nesta quarta-feira (16/10), em Belo Horizonte, pelo Sistema Faemg Senar em parceria com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). O encontro teve como objetivo capacitar os militares que atuam no policiamento rural e fortalecer as ações de segurança e integração com os produtores mineiros.

O evento ocorreu no Auditório da Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Sargentos da Academia de Polícia Militar e reuniu cerca de 300 policiais, entre comandantes de companhias, pelotões e patrulhas da Região Metropolitana de Belo Horizonte, além de discentes do Curso de Formação de Sargentos.

A programação foi transmitida ao vivo para unidades do interior, ampliando o alcance da capacitação.

“À medida que o campo mineiro cresce e gera mais riqueza, aumenta também a necessidade de fortalecer a segurança. Essa parceria entre o Sistema Faemg Senar e a Polícia Militar é essencial para proteger quem produz. Com diálogo, informação e organização, garantimos um campo mais seguro e produtivo”, afirmou o presidente do Sistema Faemg Senar, Antônio de Salvo.

Também participaram do evento o vice-presidente de Finanças do Sistema Faemg Senar, Renato Laguardia; o superintendente de Relacionamento, Francisco Simões; e o superintendente do Senar Minas, Celso Furtado Júnior.

Durante o seminário, especialistas do Sistema Faemg Senar apresentaram um panorama das principais cadeias produtivas de Minas Gerais, destacando as épocas de safra e os produtos de maior valor de mercado, como o café, que exige atenção especial das forças de segurança devido ao seu alto valor.

Outros temas em destaque foram a bovinocultura e a equideocultura, com explicações detalhadas sobre os processos de produção, manejo, abate, distribuição e exportação, evidenciando o impacto econômico e social do agronegócio mineiro.

A Polícia Militar de Minas Gerais também apresentou casos de sucesso da patrulha comunitária rural, mostrando exemplos de como o estreitamento do relacionamento com as comunidades tem contribuído para aumentar a sensação de segurança e confiança entre os produtores e moradores do campo.

“Este seminário reforça o diálogo da Polícia Militar com as comunidades rurais e nosso compromisso em atuar de forma cada vez mais efetiva no campo. Com a patrulha rural e o uso de novas tecnologias, temos registrado redução da criminalidade e fortalecido a sensação de segurança. Esses resultados refletem o empenho dos nossos policiais em proteger quem vive e trabalha no meio rural”, afirmou o comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais, coronel PM Carlos Frederico Otoni Garcia.

Também estiveram presentes o coronel PM Santiago, da Diretoria de Comunicação Organizacional da PMMG; o coronel PM Câmara, diretor de Operações; e o presidente do Sistema Faemg Senar, Antônio de Salvo, além do vice-presidente de Finanças, Renato Laguardia.

Coronel Santiago, da Diretoria de Comunicação Organizacional da PMMG; Coronel Carlos Frederico Otoni Garcia, Comandante-Geral da PMMG, Antônio de Salvo; Coronel Câmara, Diretor de Operações; e Renato Laguardia

Os policiais participantes puderam aprofundar seus conhecimentos sobre o transporte de produtos e animais, aprendendo a identificar corretamente os documentos exigidos, como certificados de origem e notas fiscais, bem como reconhecer situações que dispensam documentação.

Também foram abordados temas como a identificação de maquinários agrícolas e as boas práticas no transporte de animais, medidas fundamentais para garantir segurança, rastreabilidade e conformidade nas operações rurais.

O seminário proporcionou aos policiais uma visão aprofundada sobre o perfil dos produtores mineiros e as especificidades da produção rural, contribuindo para uma atuação mais estratégica, integrada e próxima das comunidades rurais em todo o estado.