SISTEMA FIEMG | Divulgação

Interessados já podem retirar os ingressos no site Sympla; evento será realizado de 21 a 23 de outubro, no BH Shopping

Além do salão de negócios — exclusivo para compradores inscritos —, a 34ª edição do Minas Trend também contará com uma programação gratuita e aberta ao público, entre os dias 21 e 23 de outubro, no BH Shopping, em Belo Horizonte.

A agenda inclui palestras, desfiles infantojuvenis e um concerto especial com a Orquestra SESIMINAS. Os interessados em participar já podem retirar gratuitamente os ingressos pelo site Sympla.

Programação

Dia 21 (terça-feira)

10h30 – Palestra: “Por que a sua loja não dá lucro como antes?”, com Leonardo Siqueira, sócio e consultor da Hangar Consultoria. [Link para ingresso]

12h30 – Palestra: “Do caos ao lucro: o roteiro das lojas que crescem de verdade”, com Janaína Ortiga, especialista em gestão de lojas. [Link para ingresso]

15h – Desfile Kids: Marcas Luluzinha, Beefun, Mylu, Oliver, Roana, Tribo da Preservação Kids e Bibe. [Link para ingresso]

16h – Palestra: “Expansão de canais: como marcas de moda estão reinventando seu mercado”, com Márcia Croce, designer de joias e fundadora da DGNG, e Manoel Bernardes, joalheiro e empresário. [Link para ingresso]

17h – Desfile Kids: Marcas Precoce, Gabriela Aquarela, Pinkx, Cattai, Tribo da Preservação Teen, Calvin Klein e Fro Petit Calçados. [Link para ingresso]

19h – Palestra: “Dicas e estratégias para empreendedores de moda”, com Maria Eduarda Veríssimo, editora e pesquisadora na Start by WGSN. [Link para ingresso]

Dia 22 (quarta-feira)

10h30 – Desfile Kids: Marcas Bijucharme Acessórios, Laia Kids Acessórios, Keko Baby, Blue Infantis, Reserva Mini, Rita Colato e Lilies & Roses NY. [Link para ingresso]

12h30 – Desfile Kids: Marcas Nini e Bambini, Jaca-Lelé, Digi, Casulo de Anjo, Poah Noah, Banana Danger, Poah Noah Mini e Ser Garoto Ser Garota. [Link para ingresso]

19h – Cine Concerto Orquestra SESIMINAS. [Link para ingresso]

Dia 23 (quinta-feira)

14h – Sebrae apresenta: “Inspiramais 2026 II”, com Walter Rodrigues, estilista e consultor de design de produto, coordenador do Núcleo de Pesquisa e Design do Inspiramais. [Link para ingresso]

15h – Sebrae apresenta: “Lançamento de tendências Primavera-Verão 26/27”, com Angélica Coelho, designer de moda. [Link para ingresso]

16h – Sebrae apresenta: “Moda para além da IA: criatividade conectada à tecnologia”, com Aline Nunes, consultora no Senai CETIQT. [Link para ingresso]

Sobre o evento

O Minas Trend é uma realização da FIEMG, por iniciativa de sua Câmara da Indústria de Insumos e Transformação do Vestuário, Calçados e Acessórios, e das entidades SESI e SENAI, com patrocínio da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemge) e apoio máster do Sebrae Minas.

Serviço

34ª edição do Minas Trend

Data: 21 a 23 de outubro de 2025

Horário: 10h às 20h

Local: BH Shopping – Piso Ouro Preto (BR-356, 3049, Belvedere – Belo Horizonte/MG)

Credenciamento:

O credenciamento para imprensa e influenciadores digitais, limitado a 250 profissionais, já está disponível [neste link].

Confira o regulamento de participação clicando aqui.

Para mais informações em: www.minastrend.com.br

