Zona azul de Uberlândia movimenta R$ 400 mil

Até o fim de setembro, o novo sistema da zona azul de Uberlândia movimentou quase R$ 400 mil, sendo R$ 262.660,66 em créditos adquiridos e mais R$ 135.697,12 em transferência de saldo. Os dados são da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes. O “Zona Azul Udi” entrou em operação no mês de agosto para uma etapa educativa. Desde a implementação até o dia 20 de outubro, 38.892 veículos foram cadastrados, representando 9,1% do total de automóveis tributáveis da cidade, que é de 426.226, segundo levantamento da Secretaria de Estado de Fazenda (Diário de Uberlândia)

https://diariodeuberlandia.com.br/noticia/39146/novo-sistema-da-zona-azul-de-uberlandia-movimenta-quase-r-400-mil-nos-primeiros

Itabira no Trem Noturno

A cidade de Itabira também será contemplada com o novo trem noturno da Estrada de Ferro Vitória a Minas, cuja operação está prevista para iniciar em janeiro de 2026, durante os meses de alta temporada. Para viabilizar o embarque dos itabiranos, a baldeação, já realizada no horário diurno, será estendida ao período noturno na Estação Desembargador Drummond, em Nova Era, garantindo o acesso ao novo serviço ferroviário. A inclusão do trecho foi confirmada por André Viana Madeira, presidente do Sindicato Metabase de Itabira e da Região. (Itabira Notícias)

https://itabiranoticia.com.br/itabira-esta-incluida-no-trem-noturno-da-efvm-informa-andre-viana/

Câmara de Viçosa aprova rodeios

A Câmara Municipal de Viçosa aprovou Projeto de Lei que autoriza a realização de rodeios no município, desde que sejam respeitadas as normas de proteção e bem-estar animal. A proposta foi aprovada por 7 votos a 6 na primeira votação e por 7 a 5 na segunda. Juliana Freire, chefe do Departamento de Bem-Estar Animal da Prefeitura, argumentou que o projeto desconsidera princípios fundamentais de proteção, principalmente os relacionados à dor, ao medo e ao estresse dos animais, além de alertar que os equipamentos utilizados na prática podem causar sofrimento. (Folha da Mata – Viçosa)

https://www.folhadamata.com.br/camara-de-vicosa-aprova-projeto-que-autoriza-realizacao-de-rodeios-no-municipio

Itatiaiuçu cria Bosque do Amanhã

Alunos das Escolas Municipais Arminda Evangelista Ferreira, Dona Balbina Antunes Penido e João Gomes Ferreira plantaram cerca de 200 mudas de árvores nativas do bioma da Mata Atlântica na região de Medeiros. O Bosque do Amanhã, espaço simbólico e educativo, foi construído como encerramento do Programa Jovens Mineiros Sustentáveis, se transformando em memória afetiva e responsabilidade compartilhada entre escola, comunidade e poder público. O espaço, além de recuperar a área ambiental, passa a ser um ambiente educativo permanente. (Folha do Povo)

https://www.folhapovoitatiaiucu.com/bosque-do-amanha-estudantes-plantam-200-mudas-de-arvores-nativas-em-medeiros

Ituiutaba ganha laboratório

A agricultura de Ituiutaba e região ganha um novo impulso com a inauguração do Laboratório Minas Solos da Uemg, que representa um marco para o desenvolvimento agrário local. O Minas Solos chega para transformar a realidade dos agricultores do Pontal do Triângulo. Antes, produtores precisavam se deslocar para outros municípios — e até mesmo outros estados — em busca de análises de solo confiáveis. Agora, Ituiutaba passa a oferecer um serviço de excelência, com tecnologias de ponta, algumas únicas na América Latina, aplicadas à análise e manejo do solo. (Gazeta do Pontal)

https://gazetadopontal.com.br/release-inauguracao-do-laboratorio-minas-solos-marca-nova-era-para-a-agricultura-tijucana/

Timóteo é representado em Harvard

O município de Timóteo está sendo representado, nesta semana, na Harvard Division of ContinuingEducation (Harvard DCE), em Boston, Estados Unidos, com o projeto "Inclusão com Propósito e Eficiência nas Estratégias para a Implementação da Cota para Mulheres Vítimas de Violência nas Contratações Públicas". A iniciativa, desenvolvida por Fernanda Aparecida Martins Rodrigues, servidora do setor de Compras e Licitações da Prefeitura de Timóteo, foi selecionada entre as quatro melhores do país para participar de uma imersão internacional voltada à liderança e gestão pública. (Jornal dos Vales)

https://www.jornaldosvales.com.br/noticia/58733/timoteo-e-representado-em-harvard-com-projeto-voltado-a-inclusao-de-mulheres-vitimas-de-violencia