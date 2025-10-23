Foto: Aloísio Eduardo/AgMG/Divulgação

Papa recebe artesanato de Sabará

O governador Romeu Zema participou, na quarta-feira, 22, da audiência pública tradicional com o Papa Leão XIV, em cerimônia no Vaticano, Itália. Ao abrir a bandeira de Minas Gerais, o Pontífice declarou: “Abençoo todo o povo de Minas Gerais”. Integrando a missão oficial do governo de Minas Gerais na Europa, o encontro teve como destaque a entrega de presentes que simbolizam a cultura e o patrimônio mineiro — entre eles, um terço em palmas barrocas produzido por artesãs de Sabará e um estandarte dedicado à Nossa Senhora da Piedade. (Folha de Sabará)

https://folhadesabara.com.br/noticia/51457/no-vaticano-papa-leao-xiv-abencoa-o-povo-de-minas-gerais-ao-receber-obras-de-artesas-de-sabara

Obras de saneamento no Rio Doce

A Copasa iniciou neste mês obras nos sistemas de abastecimentos de água nos municípios de Bugre e Resplendor, ambos no Vale do Rio Doce. Ao todo, a Companhia está aportando R$ 2,87 milhões nestes empreendimentos que vão beneficiar mais de 10 mil pessoas com maior reservação e oferta de água. Em Bugre, a Copasa investe um total de R$ 1,8 milhão em várias frentes, uma delas na implantação de um filtro pressurizado na Estação de Tratamento de Água (ETA), uma tecnologia de ponta capaz de remover partículas de ferro e manganês da água retirada de poços. (Portal Silmara de Freitas)

https://www.silmaradefreitas.com.br/copasa-vai-potencializar-abastecimento-em-municipios-no-vale-do-rio-doce/

Conecta Com Minas reúne empresários

O Conecta Com Minas, maior evento da indústria da Comunicação em Minas Gerais, chega à sua 3ª edição no dia 27 de outubro de 2025, às 16h30, no BH Shopping, em Belo Horizonte. Realizado pelo Sindicato dos Proprietários de Jornais, Revistas e Veículos de Comunicação Digital do Estado de Minas Gerais (Sindijori/MG), com apoio de entidades do setor, como Amirt, Sert, Sinapro e Sepex, o evento se consolida como um marco no calendário da comunicação mineira, reunindo representantes de veículos de imprensa, agências, rádios, jornais, portais, mídia exterior e profissionais de todas as regiões do estado. (Jornal Mantiqueira)

https://www.jornalmantiqueira.com.br/2025/10/22/conecta-com-minas-reune-profissionais-comunicacao/

Uberaba terá drones na limpeza

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) de Uberaba deve reforçar a fiscalização de descarte irregular de lixo e terrenos sem manutenção com o uso de drones. De acordo com o secretário Weber Januário, os equipamentos estão em fase de aquisição e irão auxiliar as equipes do Departamento de Posturas na identificação de infratores e na manutenção da limpeza urbana. Os drones permitirão flagrar situações de descarte irregular a longa distância, dispensando a presença imediata dos fiscais no local. “Vamos subir esses drones e monitorar as regiões onde há maior incidência de irregularidades”, afirmou. (Jornal da Manhã – Uberaba)

https://www.jmonline.com.br/cidade/prefeitura-deve-usar-drones-para-coibir-descarte-irregular-e-terrenos-sem-manutenc-o-1.556905

Cervejaria anuncia a inauguração

O Grupo Heineken anunciou a data oficial para a abertura de sua nova cervejaria em Passos: 6 de novembro. Resultado de um investimento superior a R$ 2,5 bilhões – o maior já realizado pela companhia no país –, a unidade tem a primeira planta construída do zero (greenfield) pela Heineken no Brasil e da primeira inauguração global da empresa em cinco anos, reforçando o papel estratégico do mercado brasileiro nas ambições de expansão da multinacional holandesa. (Observo – Passos)

https://www.observo.com.br/grupo-heineken-confirma-para-6-de-novembro-a-inauguracao-de-sua-fabrica-de-passos

Café com Rock estreia em BH

O Porks Castelo estreia um projeto especial da cena musical em BH. É o Café com Rock, evento que terá como anfitrião a banda Coffe Rock Uai com seu repertório unplugged inspirado nos antigos Acústicos MTV e seus grandes shows dos anos 90 e 2000. A rede Porks sempre promove grandes apresentações de bandas de rock de BH sempre com entrada gratuita. A marca fomenta esse movimento cultural. O Porks já é palco de labels de sucesso com o Arquibancada do Rock que acontece uma vez por mês e esse novo evento também vai seguir essa periodicidade. O Café com Rock estreia domingo, dia 26, a partir das 15h. (Jornal MG Turismo)

https://mgturismo.com.br/cafe-com-rock-estreia-na-cena-musical-de-bh/

Instituto de Varginha investe 632 milhões

O Inprev – Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Varginha – alcançou um marco significativo no 3º Trimestre de 2025, ao atingir a expressiva marca de R$ 632 milhões e 629 mil em recursos aplicados no mercado de capitais. Esse montante consolida a solidez financeira da autarquia e evidencia o sucesso de sua estratégia de investimentos de longo prazo, que visa assegurar a sustentabilidade do regime previdenciário municipal. (O Debate – Varginha)

https://www.odebatenoticias.com.br/post/inprev-de-varginha-atinge-marca-hist%C3%B3rica-de-r-632-milh%C3%B5es-em-investimentos