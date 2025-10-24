SISTEMA FIEMG | Divulgação

Com 203 estandes — um aumento de 54% em relação à última edição — o evento recebeu, em três dias, 5.300 visitantes e consolidou a excelência de Minas Gerais como polo produtivo de moda .

Realizada no BH Shopping, a 34ª edição do Minas Trend — considerado o maior salão de negócios de moda da América Latina — reuniu 150 marcas, 203 estandes, 5.300 visitantes e R$ 33 milhões em geração de negócios, um crescimento de 10% em relação à edição anterior.

Além do salão de negócios, o público pôde conferir as tendências da temporada outono/inverno 2026 em quatro desfiles infantis, um desfile adulto, oito palestras e o Cine Concerto com a Orquestra SESIMINAS.

O resultado reflete o bom momento do setor produtivo em Minas Gerais. Com o slogan “A moda se move com você”, o evento reforçou o protagonismo dos segmentos mineiros de vestuário, acessórios, moda, têxtil, couro, calçados e joalheria.

O presidente do Sindijoias e da Ajomig, Murilo de Paula Graciano, avaliou positivamente o resultado:

“O evento atendeu às expectativas, com bom fluxo de vendas e captação de novos clientes, o que deixa nosso segmento otimista com os próximos pedidos e movimentações nas bases.”

Já Rogério Vasconcelos, presidente da Câmara da Indústria de Insumos e Transformação do Vestuário, Calçados e Acessórios da FIEMG, destacou o crescimento da feira:

“Essa edição se destacou pelo aumento da participação de estandes e pelo Trend Now. O Minas Trend representa a força do coletivo — são as marcas, juntas, que tornam o mercado mais atrativo.”

Vendas em alta

Empresas de diferentes segmentos comemoraram os resultados — de joias e semijoias, como Zarpellon e Nino Brant, ao vestuário infantil, como Gabriela Aquarela, bolsas, como Follis, e vestidos de festa, como Neusa Faria.

A marca Neusa Faria, de Uberlândia (MG), veterana desde os tempos do Expominas, celebrou o desempenho. Segundo o proprietário, Fábio Faria, “essa edição superou as expectativas, com aumento estimado de 15% a 20% nas vendas.”

Os representantes da SP Showroom, Joaquim Esteves e Marcello Manzini, distribuidores exclusivos da Follis, também destacaram o sucesso da feira:

“Participamos de três novas praças nesta edição — Belo Horizonte, Rio Grande do Sul e Bauru (SP). Para nós, este foi o melhor Minas Trend de todos. Atingimos 80% da meta já no primeiro dia, superando as vendas de três dias em feiras anteriores.”

A Nino Brant, em sua quarta participação, também registrou crescimento expressivo:

“A cada edição, nossas vendas aumentam. Nesta, atingimos 80% do total previsto.”

Moda infantil e impacto social

No segmento kids, Ana Patrícia Rosa Constantine, da marca Roana — que produz peças bordadas à mão em Frutal (MG) e gera renda para um grupo de mulheres com mais de 40 anos — comemorou o desempenho:

“Recebemos clientes tradicionais e conquistamos novos contatos ao longo dos três dias.”

O Minas Trend é uma realização da FIEMG, por iniciativa de sua Câmara da Indústria de Insumos e Transformação do Vestuário, Calçados e Acessórios, e de suas entidades SESI e SENAI, com patrocínio da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemge) e apoio máster do Sebrae Minas.

Imprensa FIEMG