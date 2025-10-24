FAEMG SENAR | Divulgação

Sistema Faemg, Sicoob Central Crediminas e CCPR entregam drones à Polícia Civil para reforçar a segurança dos produtores rurais de Minas Gerais

Em mais uma ação de parceria entre o setor produtivo e as forças de segurança pública, o Sistema Faemg Senar, o Sicoob Central Crediminas e a CCPR – Cooperativa Central dos Produtores Rurais de Minas Gerais realizaram, nesta quarta-feira (23/10), a entrega oficial de dois drones e equipamentos complementares à Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).

Os equipamentos doados incluem dois drones modelo DJI Matrice 4T, seis baterias avulsas, um cofre guarda-armas com fechadura eletrônica, duas estações de energia EcoFlow Delta Pro (127V) e o custeio de um link de internet via satélite Starlink por 12 meses, destinado exclusivamente ao uso das unidades policiais rurais.

Representando as instituições parceiras, estiveram presentes o presidente da CCPR, Marcelo Candiotto, e a gerente administrativa do Sicoob Central Crediminas, Cassilene da Silva. Também participaram o vice-presidente de Finanças e presidente do Instituto Antônio Ernesto de Salvo (INAES), Renato Laguardia, o secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais, Thales Fernandes, e o deputado estadual Antônio Carlos Arantes.

O presidente do Sistema Faemg Senar, Antônio Pitangui de Salvo, destacou que a segurança no campo é prioridade e que parcerias como essa são essenciais para garantir mais confiança e estabilidade ao produtor rural:

“Há alguns meses, recebemos o pedido da Polícia Civil, com o apoio do deputado Antônio Carlos Arantes, para viabilizar equipamentos que pudessem ampliar a efetividade das investigações nas áreas rurais. Esse campo, que antes era apenas bucólico, hoje é altamente produtivo e, por isso, passou também a ser alvo de criminosos. Imediatamente acionamos nossos parceiros da CCPR e do Sicoob para atender a essa demanda. Essa entrega é um gesto simbólico do nosso compromisso em colaborar sempre que possível para melhorar a vida e a segurança do nosso povo.”

A entrega marca mais um passo importante na integração entre o setor produtivo e as forças policiais, fortalecendo a rede de apoio e proteção ao homem e à mulher do campo em todo o estado.

Governador em exercício, Mateus Simões, durante entrega de equipamentos à Polícia Civil de Minas Gerais

O governador em exercício, Mateus Simões, ressaltou a importância da iniciativa:

“Quero agradecer, em nome do Governo de Minas, ao Sistema Faemg, à CCPR e ao Sicoob Central Crediminas pelo cuidado e pela parceria com a nossa Polícia Civil. O combate à criminalidade no campo traz desafios muito diferentes dos enfrentados nas áreas urbanas — as grandes distâncias e a topografia exigem soluções inovadoras. É gratificante ver que estamos equipando cada vez melhor nossas forças de segurança e incorporando ferramentas que ampliam a capacidade de investigação e resposta.”

A cerimônia, realizada na sede do Sistema Faemg Senar, em Belo Horizonte, simboliza o compromisso conjunto com a ampliação da segurança no campo, com foco em reforçar o monitoramento de propriedades rurais, prevenir crimes e apoiar operações policiais em regiões rurais de todo o estado.

A chefe adjunta da Polícia Civil, delegada Rita de Cássia, destacou a importância da parceria com o setor produtivo e o poder público:

“Receber cerca de R$ 160 mil em equipamentos tecnológicos reforça nossa convicção de que estamos no caminho certo. Hoje contamos com 14 delegacias rurais em todo o estado e seguimos trabalhando para ampliar essa estrutura. Temos certeza de que, com essa nova aparelhagem, poderemos alcançar resultados ainda mais efetivos nas investigações.”

Vice-presidente de Finanças do Sistema Faemg Senar, Renato Laguardia; Felipe Costa Marques de Freitas, chefe do Departamento Estadual de Investigação de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri); delegado João Victor de Jesus Leite, coordenador da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Rurais (Deicra); presidente do Sistema Faemg Senar, Antônio de Salvo; chefe adjunta da Polícia Civil, delegada Rita de Cássia; presidente da CCPR Marcelo Candiotto; gerente administrativa do Sicoob Central Crediminas, Cassilene da Silva e deputado estadual Antônio Carlos Arantes