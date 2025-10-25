FAEMG SENAR | Divulgação

Primeira reunião inaugura série de agendas do Sistema Faemg Senar previstas até o final de 2025 e durante 2026

Cerca de 20 produtores rurais de diversas regiões de Minas Gerais se reuniram nesta quinta-feira (23/10), na sede do Sistema Faemg Senar, em Belo Horizonte. O encontro contou com a presença do governador em exercício, Mateus Simões, e marcou o início de uma série de agendas que o Sistema realizará até o final de 2025 e ao longo de 2026, com o objetivo de fortalecer a interlocução entre o setor produtivo, o governo estadual e entidades representativas do agro mineiro.

Também participaram do encontro o secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Thales Fernandes, o secretário adjunto, João Ricardo Albanez, os vice-presidentes do Sistema Faemg Senar, Ebinho Bernardes e Renato Laguardia, o superintendente do Senar Minas, Celso Furtado Júnior, além de outros gestores da instituição.

União e diálogo pelo agro mineiro

O presidente do Sistema Faemg Senar, Antônio de Salvo, reforçou que a agropecuária mineira precisa seguir fortalecida e organizada para enfrentar os desafios do atual cenário político e econômico.

“É fundamental mostrar união, comprometimento e disciplina para avançar, independentemente de preferências partidárias. O Sistema tem buscado ampliar o diálogo institucional para dar mais segurança e confiança a quem produz no dia a dia.”

Ele destacou ainda o papel estratégico do Sistema Faemg Senar na representação dos produtores e na construção de soluções conjuntas com o poder público.

“Nosso objetivo é aproximar o setor dos governos, buscando reconhecimento e respeito pelo trabalho de quem gera alimento, renda e emprego no campo. Esse é um caminho para consolidar conquistas para o agro mineiro.”

Soluções conjuntas e perspectivas para o futuro

Em sua fala, o governador em exercício, Mateus Simões, ressaltou o peso econômico e social do agronegócio mineiro, apresentando uma análise sobre o cenário estadual e os desafios que o setor deve enfrentar nos próximos anos.