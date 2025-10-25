Foto: Alessandro Carvalho/Arquivo DC

Consumo se recupera em Minas Gerais

O consumo dos mineiros em supermercados e restaurantes de Minas Gerais registrou recuperação expressiva em setembro. Nos supermercados, os mineiros têm feito compras em maiores quantidades e valores, enquanto nos restaurantes, oscilaram nas idas, mas também têm gastado mais na hora de consumir. As informações são dos Índices de Consumo em Supermercados (ICS) e em Restaurantes (ICR) da Alelo-Fipe, estudo realizado mensalmente pela empresa de benefícios e gestão de despesas corporativas, em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

https://diariodocomercio.com.br/economia/consumo-supermercados-restaurantes-recupera-mg/

Mosaic paralisa operações em Salitre

As atividades da unidade da Mosaic Fertilizantes em Salitre de Minas, distrito de Patrocínio, serão interrompidas entre 1º de novembro de 2025 a 5 de janeiro de 2026. A informação foi divulgada no informativo do Sindicato dos Mineradores, com subsede em Patrocínio, e confirma a suspensão temporária das operações de extração na mina local. Especialistas do setor avaliam que a interrupção pode estar relacionada a uma possível negociação com uma mineradora parceira, que estaria interessada em assumir o Complexo de Salitre - área rica em terras raras e nióbio. (Jornal de Patrocínio)

https://www.jornaldepatrocinio.com/mosaic-paralisa-operacoes-em-salitre-de-minas-por-60-dias-e-negocia-nova-parceria

Filme inspira pacientes de câncer

Em celebração ao Outubro Rosa, a Fundação Cristiano Varella promoveu um momento especial de acolhimento e reflexão com pacientes em tratamento contra o câncer de mama. Em parceria com a psicóloga Margarida Maria Paulo Rodrigues Vargas, foi exibido o filme "Câncer com Ascendente em Virgem". Antes da exibição, as pacientes participaram de uma roda de conversa marcada pela troca de experiências e pela escuta acolhedora. (Gazeta de Muriaé)

https://gazetademuriae.com.br/noticia/detalhe/16139/-filme-inspira-pacientes-da-fundacao-cristiano-varella-a-ressignificarem-o-cancer-de-mama

Funcionamento do Samu ameaçado

Em audiência pública na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), organizada pela Comissão de Administração Pública, , trabalhadores do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) demonstraram desesperança, indignação e o grave subfinanciamento desse serviço no Estado e no país. Em Minas Gerais, o Samu é gerido por consórcios intermunicipais, com financiamento previsto entre União (50%), Estado (25%) e municípios (25%). No entanto, conforme Ormesinda Salgado, secretária executiva da Rede de Urgência Centro Sul (Cisru), os repasses federais ficaram congelados entre 2012 e 2022, sobrecarregando os entes estaduais e municipais. (Edição do Brasil – Belo Horizonte)

https://edicaodobrasil.com.br/financiamento-e-defasagem-salarial-ameacam-o-funcionamento-do-samu/

Caratinga sedia campeonato de rolimã

Caratinga se prepara para receber um evento inédito e cheio de adrenalina: a final do Campeonato Mineiro de Rolimã, que será realizada nos dias 22 e 23 de novembro, na Rua Vereador Lúcio Antônio Tomé, bairro Maria da Gloria, das 8h às 18h. A competição promete reunir pilotos de várias regiões do estado e transformar a cidade em um ponto de encontro dos apaixonados por velocidade e tradição. De acordo com Maxwell Mascarenhas, representante do Campeonato Mineiro, a escolha de Caratinga para sediar a final se justifica pelo destaque na modalidade. (Diário de Caratinga)

https://diariodecaratinga.com.br/cidade/caratinga-sera-palco-da-final-do-campeonato-mineiro-de-rolima/

Expoqueijo no calendário oficial

A Expoqueijo Brasil – Concurso Internacional do Queijo Artesanal – agora faz parte do Calendário Oficial de Eventos de Araxá. A inclusão foi proposta pelo presidente da Câmara Municipal, vereador Raphael Rios, e aprovada por unanimidade durante a Reunião Ordinária de terça-feira (21). A iniciativa reforça o protagonismo de Araxá no cenário nacional e internacional da produção artesanal de queijos. A Expoqueijo Brasil é um evento que movimenta a economia local, impulsiona o turismo e projeta Araxá como referência mundial. (Jornal Interação – Araxá)

https://www.jornalinteracao.com.br/expoqueijo-brasil-e-incluida-no-calendario-oficial-de-eventos-de-araxa