Franquias crescem no Triângulo

Uberlândia alcançou a 14ª posição no “Ranking das 30 Cidades do Franchising Brasileiro em Faturamento”. A Associação Brasileira de Franchising (ABF) divulgou o estudo na semana passada. O município mineiro aparece entre os 15 com maior variação positiva na arrecadação, impulsionada fortemente pelo agronegócio e pela expansão de setores como alimentação, estética e serviços. Antônio Bortoletto, diretor regional da ABF em Minas Gerais, avalia os resultados do estado. “De forma geral, o Triângulo Mineiro está indo super bem“, destaca. (Regionalzão – Uberlândia)

Pedágio JF/RJ passa a custar R$ 21

O início da cobrança de pedágio na BR-040 entre Juiz de Fora e Rio de Janeiro pela Concessionária Elovias (antigo Consórcio Nova Real), nova administradora do trecho, foi autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). A deliberação foi publicada na edição desta sexta-feira (24) do Diário Oficial da União. Com isso, a empresa passa a cobrar a nova tarifa dez dias após a data – ou seja, em 3 de novembro. O novo valor do tributo é de R$ 21, o que representa um aumento de quase 45% em relação ao preço atual (R$ 14,50). (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

EPR Sul de Minas é alvo de cobranças

Os problemas relacionados à falta de segurança e conservação das rodovias sob concessão da EPR Sul de Minas e EPR Vias do Café foram debatidos em uma audiência pública, nesta sexta-feira (24/10), na Câmara Municipal de Pouso Alegre. O encontro reuniu diretores da concessionária e representantes de cidades cortadas por rodovias que estão sob administração da concessionária. Lideranças políticas e moradores apresentaram reivindicações sobre segurança viária, prazos de obras, sinalização, manutenção das vias e o aumento do valor dos pedágios. (Terra do Mandu)

UPA de Timóteo alcança 96% de aprovação

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Geraldo dos Reis Ribeiro, em Timóteo, tem se destacado pela qualidade e eficiência no atendimento à população da cidade e da microrregião do Vale do Aço. Sob a gestão da Associação Hospitalar Beneficente do Brasil (AHBB) nos últimos três meses, a unidade registrou cerca de 20 mil atendimentos, com média mensal entre 6.200 e 6.400 pacientes. De acordo com a diretora clínica da UPA, Dra. Marcela Alves, a unidade atingiu um índice de aprovação de 96,14% entre os usuários — 16% acima da meta estabelecida. (Diário do Rio Doce)

Caratinga regulamenta câmeras em escolas

A segurança nas escolas municipais de Caratinga ganha reforço com a sanção da Lei que estabelece diretrizes gerais de segurança e de vigilância eletrônica nas unidades de ensino da rede pública municipal. De acordo com a nova legislação, todas as instituições públicas municipais de ensino, que compreendem a educação infantil e o ensino fundamental, deverão manter sistema permanente de vigilância eletrônica. O monitoramento será ininterrupto durante todo o período escolar, abrangendo salas de aula, bibliotecas, parques e demais espaços de uso comum. (Diário de Caratinga)

Vieiras pode se tornar comunidade

Atingidos da comunidade de Vieiras, em Itatiaiuçu, participaram da formação sobre Povos e Comunidades Tradicionais, com o objetivo de entender e conhecer o processo de identificação, reconhecimento e certificação de povos e comunidades tradicionais. O encontro foi ministrado pelo professor, historiador e doutorando em História – Unicamp, Francisco Phelipe Cunha Paz. Essa formação, conforme destacado pela Aedas, faz parte de uma primeira etapa para possibilitar o início do processo de reconhecimento e certificação da comunidade de Vieiras como comunidade tradicional. (Folha do Povo – Itatiaiuçu)

Museu de Sete Lagoas tem restauro

Quem passa em frente ao icônico Museu Histórico Municipal encontra um canteiro de obras. Trata-se do primeiro restauro completo de todo complexo e seguirá minuciosamente cada detalhe, inclusive, utilizando materiais complexos como adobe e pau a pique. A obra, realizada pela Prefeitura de Sete Lagoas, por meio da Secretaria Municipal Cultura, Esportes e Turismo, foi iniciada em meados de agosto pela empresa Minas Construção e Restaurações, especializada em recuperação estrutural do patrimônio histórico e autorizada pelos órgãos fiscalizadores para intervenções do tipo. (Sete Dias)

